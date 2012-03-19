En çok silah alan ülke Hindistan

T24 - Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü, son beş yılda Asya ülkelerinde silah alımında artış olduğunu açıkladı.

Listede yüzde 10'luk ithalat payına sahip Hindistan birinci sırada yeralıyor

ntvmsnbc'de yer alan habere göre; Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü SIPRI'nin raporu, 2007-2011 yılları arasında silah alımında Asya ülkelerinin başı çektiğini gösteriyor. Listede yüzde 10'luk ithalat payına sahip Hindistan birinci sırada yeralıyor. İkinci sırada, yüzde 6 ithalat payına sahip Güney Kore bulunuyor.

Çin ve Pakistan'ın ithalat oranlarıysa yüzde beş. Singapur da en çok silah satın alan ülkeler sıralamasında yüzde 4'le beşinci sırada.

ABD dördüncü sırada

Rapora göre, Asya ve Pasifik ülkeleri silah piyasasında yüzde 44'lük ithalat payıyla başı çeken bölge oldu. Avrupa yüzde 19'la ikinci, Ortadoğu yüzde 17 ile üçüncü olurken, Amerika kıtası yüzde 11 ile dördüncü sırada yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Afrika'daki çalkantılı dönemin ardından Mısır ve Tunus'a en çok silah satan ülke konumunu koruyor.

Yunanistan silah almadı

Kuzey Afrika ülkelerinin son beş yıldaki silah alımı yüzde 273 artış gösterdi. Suriye'nin ise 2007-2011 arasında, ağırlıklı olarak Rusya'dan gerçekleştirdiği silah alımları önceki beş yıla göre yüzde 580 arttı. Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'ın, silah ithalatı yüzde 18 azalırken, Atina geçen yıl yeni silah siparişi vermedi.