'En çok şikâyet edilen diziler en çok izleniyor, toplumda kafa karışıklığı var'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Görsel medyanın çok daha etkili olduğu günümüzde dizilere baktığınız zaman aile değerlerini hakikaten yıpratan, gayri ahlaki duruşları normalleştiren bir altyapının olduğunu görüyoruz. En çok şikayet edilen diziler en çok izlenen diziler. Toplumda kafa karışıklığı var" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Avrasya Bir Vakfı'nın Küçükçekmece'deki binasında düzenlenen sezon açılış töreninde, bakanlığının yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra gazetecilerin soruları yanıtlayan Şahin, ''Dizilerin büyük çoğunluğu toplumu tahrip ediyor, bakanlık olarak aile dizisi koyma fikriniz var mı?'' şeklindeki soruya karşılık, bakanlık olarak bu konuya önemle eğildiklerini vurguladı.

''Özellikle görsel medyanın çok daha etkili olduğu günümüzde dizilere baktığınız zaman aile değerlerini hakikaten yıpratan, gayri ahlaki duruşları normalleştiren bir altyapının olduğunu görüyoruz'' diyen Şahin, bu konudaki bütün araştırmaları çıkarttıklarını dile getirdi.

Şahin, kendilerine düşen kısmıyla ne yapmaları gerektiğine çalıştıklarını dile getirerek, ''En çok şikayet edilen diziler en çok izlenen diziler. Toplumda kafa karışıklığı var. Bu konuda çalışmalarımız var. Çalışmamız içerisinde eğitim, kültür ve sanat, hukuk, iletişim boyutları var" dedi.

Mendil satan çocuklar

Mendil satan çocuklarla ilgili bir soru üzerine Şahin, sorunun, yaklaşık 5 yıl önce İstanbul merkezli bir sorun olarak karşılarında olduğunu, o zaman 5 ayrı bakanlığın ortak çalışmalar yaptığını söyledi.

Şahin, ''Bu işbirliğine rağmen bazı ailelerin her türlü mali desteği alıp çocuğuyla ilgili kurumsal altyapı oluşturmasına rağmen çocuğunu yine çalıştırmaya uğraştığını görüyoruz. Bu zamanlarda TCK'nın cezai hükmünü uygulamamız gerektiğini düşünüyorum. İçişleri Bakanlığı, kolluk kuvvetleri ile bu tür ailelere müsaade etmeyip, gerekli cezai uygulamayı başlatıp takip etmemiz gerekiyor'' diye konuştu.

'Erkeklerin de bakanıyım'

''Aile deyince sanki kadın ve çocuklardan oluşuyor. Halbuki bugün adına 'erkek sığınma evi' dediğim kahvehaneler ağzına kadar dolu. Kahvehaneler kadınlardan kaçıp sığınan erkeklerle dolu. Buralar için bir çalışmanız var mı?'' şeklindeki soruya karşılık da Şahin, kendisinin aynı zamanda erkeklerin de bakanı olduğunu ifade etti.

Dezavantajlı bir grup varsa onlara yardımcı olması gerektiğini vurgulayan Şahin, ''Burada erkekleri ikincilleştirmek manasına gelmesin. Eğer erkeklerle ilgili toplumsal bir sorun varsa, o da bizim bakanlığımızın görev alanı içerisinde. Kahvehanelerle ilgili yapılacak bir sosyal projede, her türlü projede olduğumu ifade etmek isterim'' dedi.