T24 LogoT24 Logo
Spor

En çok satan forma Kobe’nin

02 Mayıs 2009 02:02


Los Angeles Lakers’ın süper yıldızı üst üste ikinci sezon da forması en çok satan NBA oyuncusu oldu.


Geçtiğimiz sezonun MVP’si Kobe Bryant, aynı zamanda forması en çok satan oyuncu olmuştu. Bryant’in MVP ödülünü koruyup koruyamayacağı bilinmiyor, ancak yıldız basketbolcu açıklanan satış rakamlarına göre 2008-09 sezonunda da ligde en çok forma sattıran isim oldu.

NBA Store ve internet sitesinden yapılan açıklamaya göre normal sezonda Kobe Bryant’ten sonra forması en çok satan isim Cleveland Cavaliers’ın süper yıldızı LeBron James. Bu sezonun top çalma ve asist kralı olan Chris Paul, üçüncü sırada yer alırken son şampiyon Boston Celtics’li Kevin Garnett dördüncü, Detroit Pistons’lı Allen Iverson da beşinci oldu.

Forması en çok satan ilk 15 oyuncu ise şöyle oluştu:

1. Kobe Bryant (Lakers)
2. LeBron James (Cavaliers)
3. Chris Paul (Hornets)
4. Kevin Garnett (Celtics)
5. Allen Iverson (Pistons)
6. Dwyane Wade (Heat)
7. Paul Pierce (Celtics)
8. Nate Robinson (Knicks)
9. Pau Gasol (Lakers)
10. Dwight Howard (Magic)
11. Derrick Rose (Bulls)
12. Ray Allen (Celtics)
13. Steve Nash (Suns)
14. Shaquille O'Neal (Suns)
15. Carmelo Anthony (Nuggets)

Kobe Bryant oyuncular sıralamasındaki liderliğini korurken, geçtiğimiz sezon en çok ürünü satılan Boston Celtics liderliğini yeniden Los Angeles Lakers’a devretti. Lakers böylelikle son yedi yılda altıncı kez en çok ürünü satılan takım unvanına ulaştı. NBA Store’da lisanslı ürünü en çok satılan 10 takım ise şu şekilde oluştu:

1. Los Angeles Lakers
2. Boston Celtics
3. New York Knicks
4. Cleveland Cavaliers
5. Chicago Bulls
6. New Orleans Hornets
7. Phoenix Suns
8. Miami Heat
9. Detroit Pistons
10. San Antonio Spurs

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24