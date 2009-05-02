En çok satan forma Kobe’nin



Los Angeles Lakers’ın süper yıldızı üst üste ikinci sezon da forması en çok satan NBA oyuncusu oldu.





Geçtiğimiz sezonun MVP’si Kobe Bryant, aynı zamanda forması en çok satan oyuncu olmuştu. Bryant’in MVP ödülünü koruyup koruyamayacağı bilinmiyor, ancak yıldız basketbolcu açıklanan satış rakamlarına göre 2008-09 sezonunda da ligde en çok forma sattıran isim oldu.



NBA Store ve internet sitesinden yapılan açıklamaya göre normal sezonda Kobe Bryant’ten sonra forması en çok satan isim Cleveland Cavaliers’ın süper yıldızı LeBron James. Bu sezonun top çalma ve asist kralı olan Chris Paul, üçüncü sırada yer alırken son şampiyon Boston Celtics’li Kevin Garnett dördüncü, Detroit Pistons’lı Allen Iverson da beşinci oldu.



Forması en çok satan ilk 15 oyuncu ise şöyle oluştu:



1. Kobe Bryant (Lakers)

2. LeBron James (Cavaliers)

3. Chris Paul (Hornets)

4. Kevin Garnett (Celtics)

5. Allen Iverson (Pistons)

6. Dwyane Wade (Heat)

7. Paul Pierce (Celtics)

8. Nate Robinson (Knicks)

9. Pau Gasol (Lakers)

10. Dwight Howard (Magic)

11. Derrick Rose (Bulls)

12. Ray Allen (Celtics)

13. Steve Nash (Suns)

14. Shaquille O'Neal (Suns)

15. Carmelo Anthony (Nuggets)



Kobe Bryant oyuncular sıralamasındaki liderliğini korurken, geçtiğimiz sezon en çok ürünü satılan Boston Celtics liderliğini yeniden Los Angeles Lakers’a devretti. Lakers böylelikle son yedi yılda altıncı kez en çok ürünü satılan takım unvanına ulaştı. NBA Store’da lisanslı ürünü en çok satılan 10 takım ise şu şekilde oluştu:



1. Los Angeles Lakers

2. Boston Celtics

3. New York Knicks

4. Cleveland Cavaliers

5. Chicago Bulls

6. New Orleans Hornets

7. Phoenix Suns

8. Miami Heat

9. Detroit Pistons

10. San Antonio Spurs



