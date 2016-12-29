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Spor

En çok penaltıyı Beşiktaş kullandı

Akhisar Belediyespor kazandığı iki penaltıyı da gole çeviremedi

29 Aralık 2016 12:40

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının en çok penaltı kazanan takımı Beşiktaş oldu. Aleyhine en çok penaltı verilen ekip ise Kardemir Karabükspor'du.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında hakemler 51 kez penaltı noktasını gösterdi. Bu penaltı vuruşlarının 37'si golle sonuçlarınken 14 penaltıda top ağlarla buluşmadı.

Siyah-beyazlı ekip 7 kez penaltı kullandı. Bu penaltıların 6 tanesi golle sonuçlanırken Oğuzhan Özyakup, Gaziantepspor maçında penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Cenk Tosun, attığı 5 penaltı golüyle ilk yarının penaltıdan en çok gol atan futbolcusu oldu.

En çok penaltı kullanan ikinci takım beş kez ile Kasımpaşa olurken lacivert beyazlı ekip bunların 2 tanesinde başarılı olamadı.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor ve Antalyaspor dörder penaltı atışı kullandı. Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor bunların tamamını gole çevirirken Osmanlıspor ve Antalyaspor'un üçer penaltı golü var. Antalyaspor'un 3 penaltı golünü de Samuel Eto'o kaydetti, Fenerbahçe'de Van Persie iki penaltı golü attı.

 

Penaltı kullanmayan tek takım Bursaspor 

 

İlk yarıda Bursaspor hiç penaltı atışı kazanamadı. Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor ise birer kez penaltı kullandı. Galatasaray, kaptan Selçuk İnan'ın kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

 

Karabük aleyhine 7 penaltı verildi

 

Aleyhine en çok penaltı verilen takım ise Kardemir Karabükspor oldu. Kırmızı-mavili ekip bu 7 penaltı vuruşunda da golü kalesinde gördü.

Bursaspor'un aleyhine 5 penaltı verilirken bunların üçünde kaleci Harun başarılıydı. Fenerbahçe aleyhine 3, Galatasaray ve Beşiktaş aleyhine ise ikişer penaltı kararı verildi.

Öte yandan Akhisar Belediyespor kazandığı iki penaltı vuruşundan yararlanamazken ilk yarı boyunca Kasımpaşa aleyhine hiç penaltı verilmedi.

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