-EN ÇOK OTOMOBİL İSRAİL VE RUSYA'YA BURSA (A.A) - 07.12.2010 - Otomotiv ihracatı, 11 aylık dönemde İsrail ve Rusya'da patlama yaptı. İhracatın İsrail'deki yüzde 152,8 ve Rusya'daki yüzde 120,8'lik artış hızı dikkati çekti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) kayıtlarından 11 aylık dönemde otomotiv ihracatından yüzde 1-15 pay alan ülkeleri dikkate alarak yapılan değerlendirmede, 18 ülke öne çıktı. Toplam otomotiv ihracatının yüzde 83,85'ini karşılayan 24 ülkenin büyük bölümü AB ülkelerinden oluşurken, İsrail ve Rusya'daki artış hızı dikkati çekti. Bu dönemde ihracat yapılan 163 ülke arasında yüzde 15,01'lik pay ile ilk sırada yer alan Fransa'da ihracat yüzde 23,3 oranında gerilerken, AB ülkeleri arasında en fazla ihracatın arttığı ülke yüzde 74,21 ile İspanya oldu. Listede İspanya'nın yanı sıra Almanya, İtalya, İngiltere, Rusya, Romanya, Cezayir, İsrail, Polonya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Avusturya ve İran'da ihracat artış kaydederken, Fransa, ABD, Belçika ve Slovenya'da gerileme yaşandı. Bu ülkeler arasında, yüzde 152,8'lik artış 346 milyon 112 bin dolar ihracat ve yüzde 2,44'lük pay ile İsrail ve yüzde 120,8'lik artış 580 milyon 599 bin dolarlık ihracat ve yüzde 4,09'luk pay ile Rusya pazarlarının performansı dikkati çekti. Ocak-kasım döneminde, 163 ülke ve özerk bölgeye yüzde 8,4'lük artışla 14 milyar 189 milyon dolarlık otomobil ihracatı yapıldı.