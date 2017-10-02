En çok ölümlü iş kazası inşaat sektöründe

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA) - İNŞAAT Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Yönetim Kurulu üyesi Duygu Argunşah, bu yılın ilk 8 ayında 1338 işçinin iş kazalarında yaşamını yitirdiğini, en çok ölümlü iş kazasının inşaat sektöründe meydana geldiğini söyledi.

Türkiye\'nin her gün iş kazalarına kurban verdiğini belirten Duygu Argunşah, yaşanan ölümlerin gündemde yer almasına rağmen, bir süre sonra unutulduğunu kaydetti. Argunşah, \"Daha çok kısa bir süre önce Adana Organize Sanayi Bölgesi\'nde tamamen ihmal sonucu, yeterli önlemin alınamaması sonucu 5 işçimizin hayatına mal olan vinç kazasını hatırlayalım. Tüm sonuçlar göstermektedir ki işçi sağlığı iş güvenliği konusu ülkemiz için çözümü gereken önemli bir konu olmaya devam etmektedir. İş Sağlığı Güvenliği Yasası ile iş güvenliği uzmanlığı, hekimliği ve diğer sağlık personeline ilişkin yönetmeliklerin defalarca değiştirilmesine rağmen kazalar ve iş cinayetleri artarak devam etmektedir. SGK verileri de bu yöndedir\" dedi.

EN ÇOK ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI İNŞAAT SEKTÖRÜNDE

İş kazasına bağlı ölümlerde azalma olmadığını belirten Duygu Argunşah şöyle devam etti:

\"İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSGM) verilerine göre 2015\'te iş kazalarında bin 730, 2016\'da bin 970 emekçi hayatını kaybetmiştir. 2016\'da hayatını kaybedenlerin 56\'sı çocuk, 96\'sı göçmendir. Bu yıl ise ağustos ayında en az 217, yılın ilk 8 ayında ise bin 338 işçi yaşamını yitirdi. Rakamlarda açıkça sorunun artarak devam ettiğini göstermektedir. Ölümlü iş kazalarının sektörlere dağılımına baktığımızda ise inşaat sektörünün başı çektiğini görmekteyiz. 2016 yılı rakamlarına göre yüzde 22 ile inşaat ilk sırada, yüzde 20 ile tarım 2\'ci sırada, yüzde 13 ile taşımacılık 3\'ncü sıradadır. Hemen her yıl tüm iş kollarındaki ölümlü iş kazalarının ortalama yüzde 25 - 30\'u inşaat sektöründe meydana gelmektedir.\"

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