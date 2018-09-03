En çok olaylı uçuşlar Ankara varışlılarda

Gökhan Artan / İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün üç yıllık verilerine göre uçuş güvenliğini tehlikeye düşüren, kuraldışı yolcu olaylarının yaşandığı uçuşlarda ilk sırayı Ankara varışlı uçuşlar aldı.

Olayların;

- 2014 yılında yüzde 27’si,

- 2015 yılında yüzde 29’u,

- 2016 yılında da yüzde 13.5’i Ankara Esenboğa Havalimanı varışlı uçuşlarda yaşandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 2014-2016 yılları arasında tutulan kuraldışı yolcu raporlarında ilk sırada Ankara varışlı uçuşlar geldi.

Uçak tuvaletinde sigara içme, kemer bağlamama gibi kural dışı davranışlar sergileyen yolculara para cezası verildi. Varış meydanına göre değerlendiren tutanak formu verilerine göre, 2016 yılında yaşanan 265 olayın;

- yüzde 13.5’i Ankara Esenboğa ve Diyarbakır Havalimanı,

- yüzde 10.7’si İzmir Adnan Menderes ve Sabiha Gökçen Havalimanı,

- yüzde 5.7’si ise Muğla Dalaman ve Adana Havalimanı varışlı uçuşlarda gerçekleşti.

2015 yılındaki olayların yüzde 29\'u Ankara varışlı

2015 yılına ait 107 olayda ise;

- yüzde 29’unun Ankara Esenboğa Havalimanı,

- yüzde 14’ünün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı,

- yüzde 12’sinin Diyarbakır Havalimanına,

- yüzde 11’inin ise Van Ferit Melen Havalimanına varışta rapor edildi.

Varış meydanına göre değerlendirilen 2014 yılına ait 124 olayın da;

- yüzde 27’si Ankara Esenboğa,

- yüzde 12’si İzmir Adnan Menderes,

- yüzde 10’u Diyarbakır ve Van Ferit Melen havalimanlarına varışlı uçuşlarda oldu.

Kural dışı yolcu nedir?

Uyarılara rağmen taşınabilir elektronik cihazları çalıştırmaya devam eden, uyarılmasına rağmen yerine oturmayan, emniyet kemerini bağlamayan, baş üstü dolabını kapatmayan, başka yolcularla veya kabin ekibiyle tartışmaya devam eden,kabin ekibinin görevini yapmasına engel olmak, kabin ekibine veya diğer yolculara hakaret eden, sözlü tacizde bulunmaya devam eden, kabin ekibinin verdiği talimatları yerine getirmeyenler kural dışı yolcu olarak adlandırıyor.

Bu ihlalleri yapanlar ile uçak içinde duman çıkaran cihaz ve mamulleri kullananlara Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bin 717 TL ceza kesiyor.