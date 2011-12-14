En çok öğretmene ihtiyaç duyulan branşlar

T24 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, bu yıl 40 bin izinli kadroya toplam 39 bin 945 kadrolu öğretmen atandığını söyledi.



MHP Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 30 Eylül 2011 tarihli MEBBİS Norm İşlemleri Modülü verilerine göre, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarının 126 bin 137 öğretmen ihtiyacının bulunduğunu açıkladı. Dinçer, ''İhtiyaç yoğunluğu en fazla olan Rehber, Okul Öncesi, Beden Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce öğretmenliği alanlarıdır'' dedi.



2011 KPSS'ye 229 bin 767 potansiyel adayın katıldığını belirten Dinçer, yapılan sınav sonrasında ilan edilen 11 bin 544 kadroya 11 bin 475 öğretmen ataması yapıldığını bildirdi. Dinçer, ''2011 KPSS'ye katılanların sınav sonuçları iki yıl süreyle geçerli olup bu süre içinde yapılacak olan öğretmen atamalarına başvuru yapabileceklerdir'' dedi.



Dinçer, Çirkin'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği bir diğer önergeye verdiği yanıtta da YÖK Başkanlığının, ''şifre'' iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunu değerlendirerek ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında ön inceleme yaptığını hatırlatarak, bu inceleme sonucunda hazırlanan dosyanın Danıştay 1. Dairesi Başkanlığına gönderildiğinin beyan edildiğini ifade etti.





