En çok numarayı Avea taşıdı

Numara taşınabilirliği uygulaması kapsamında bugüne kadar 635 bin abone numara taşıdı. Net bazda en çok Avea tercih edildi.



Mobil numara taşınabilirliği (MNP) sisteminin başladığı 9 Kasım’dan bugün sabaha kadar toplam 635,000 abone numara taşıma işlemi yaptı. Reuters’ın Bilgi Teknolojileri ve İletişim (BTK) Kurumu yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu rakam her 3 operatörden çıkan abone sayısını temsil ediyor. Kurum yetkilileri, operatör bazında bilgi vermediler.



Türkiye’nin en küçük pazar payına sahip olan ve MNP sisteminin başlamasını en çok isteyen operatörü olan Avea da yaptığı açıklamada, 9 Kasım’dan 31 Aralık’a kadar 106,000 net abone sağladığını ve bu rakamla Türkiye’de bu sistemden en çok yararlanan operatör olduğunu bildirdi.



Türk Telekom’un yüzde 81, İş Bankası’nın da yüzde 19’luk iştiraki olan Avea’nın Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Anık yaptığı açıklamada, “Avea olarak numara taşınabilirliği uygulamasıyla 106,000 abone ile en fazla net abone kazanan, yani 1 numaralı operatör olduk. Numarasını Avea’ya taşıyanlar, giden abone sayısının neredeyse iki katı” dedi.



Turkcell de daha önce yaptığı açıklamada, numara taşınabilirliği sisteminde 294,000 abonenin numarasını diğer operatörlerden Turkcell’e taşıdığını açıklamıştı. Ancak Turkcell’den edinilen bilgiye göre, bu rakam brüt tutarı oluşturuyor. Turkcell’in net rakamı açıklanmadı ancak şirket yetkilileri net bazda kazanımları olduğunu belirttiler.



Diğer operatör olan Vodafone’dan bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak Reuters’ın BTK, Turkcell ve Avea rakamlarının ışığında yaptığı hesaplamalara göre, Vodafone’a numarasını taşıyan abone sayısı bugün itibarıyla 130,000 civarında bulunuyor.



Turkcell’den yapılan açıklamada, şirketin 2008 yılı 3. çeyrek sonunda toplam abone sayısının 36.3 milyon olduğu hatırlatıldı ve 2008 yılında kurumsal ve bireysel abonelerin hizmetine 800 farklı kampanya sunulduğu belirtildi.

