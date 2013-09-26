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Ekonomi

En çok milyoner Asya'dan çıkıyor

Asya kıtasında geçtiğimiz yıl tam 300 bin kişi daha milyonerler listesine eklendi

26 Eylül 2013 10:22

Asya'da zenginlerin sayısı her geçen gün artıyor. Araştırmaya göre Asya kıtasındaki milyonerlerin sayısı geçen yıl yüzde 9.4 artış gösterdi. Zengin artışında Asya'nın gelecek yıl Kuzey Amerika'yı sollaması bekleniyor.
 
Royal Bank of Canada'nın araştırmasına göre, Asya'daki milyonerlerin sayısı 2012'de yüzde 9.4 artış gösterdi. Asyalı milyonerlerin sayısı 4 milyona yaklaştı.
 
Milyonerlerin toplam serveti de yüzde 12 artarak 12 trilyon dolara çıktı.
 
Asya ülkelerinde milyonerlerin bu kadar hızlı artış göstermesi, ekonomik kalkınma, güçlü piyasalar ve artan emlak fiyatlarına bağlanıyor.
 
Özellikle Çin, Japonya, Güney Kore'de süper zenginlerin sayısının hızlı bir yükselişte olduğuna dikkat çekiliyor.
 
Asya kıtasını zengin artışında şimdilik sollayan tek yer ise Kuzey Amerika. Kuzey Amerika'da milyoner sayısı geçen yıl yüzde 11.5 artış gösterdi.
 
 

Avrupa'yı 2009'da sollamıştı

 
 
Ama Asya'nın 2014 itibariyle Kuzey Amerika'yı geride bırakması bekleniyor. Asya kıtası milyoner artışında 2009'da Avrupa'yı sollamıştı.

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