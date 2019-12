-EN ÇOK MİLYARDER MOSKOVA'DA YAŞIYOR NEW YORK (A.A) - 10.03.2011 - Amerikan finans çevrelerinin dergisi Forbes tarafından açıklanan 2011 yılının milyarderler listesinde ABD, bu yıl da 413 milyarderle en çok milyarder çıkaran ülke oldu. Asya-Pasifik bölgesi de Avrupa'yı geride bırakarak bölge olarak 332 milyarderle en çok milyarderin yaşadığı bölge konumuna kavuştu. Listede yer alan bölgelerdeki ülkelerin ve o ülkelerde yaşayan milyarderlerin göze çarpan özellikleri şu şekilde sıralandı: -ASYA-PASİFİK BÖLGESİ- Toplam bin 210 milyarderin yer aldığı Forbes 2011 milyarderler listesinde, Asya-Pasifik bölgesi, bölge olarak, 332 milyarderle başı çekti. Bölgede Çin 115 milyarderle birinci sırada yer alırken Çin'i, 55 milyarderle Hindistan, 36 milyarderle Hong Kong, 26 milyarderle Japonya, 25 milyarderle Tayvan, 17 milyarderle Avustralya, 16 milyarderle Güney Kore, 14 milyarderle Endonezya, 9 milyarderle Malezya ve 5 milyarderle Kazakistan izledi. Bölgedeki milyarderlerin toplam servetlerinin net değeri 996 milyar dolar oldu. Listeye bu yıl yeni giren milyarderler en çok Asya-Pasifik bölgesinde görüldü, bu bölgeden listeye 105 yeni milyarder girdi. Bölgede en çok milyarder çıkaran sektörler emlak, imalat ve moda sanayi oldu. Çin'in en zengini 9,4 milyar dolarlık servetle Robin Li olurken Çin'de en çok milyarderin yaşadığı kentler 19 kişiyle Pekin, 13 kişiyle Şangay ve Shenzhen, 7 kişiyle Hangzhou ve 6 kişiyle Guangzhou oldu. -ABD- ABD listede yeralan 413 Amerikalıyla bu yıl da listede ''en çok milyarder çıkaran ülke'' olurken bu milyarderlerin toplam servetlerinin net değeri 1,5 trilyon dolara ulaştı. 2011 yılında ABD'nin 23 yeni milyarderi olurken ABD'nin en zengin 10 isminin sekizi, dünya listesinin ilk 20'sinde de yer aldı. ABD'nin en zengin 10 ismi sırasıyla Bill Gates, Warren Buffet, Larry Ellison, Christy Walton, Sheldon Adelson, Charles Koch, David Koch, Jim Walton, Alice Walton ve Robson Walton oldu. Gazino kralı Sheldon Adelson geçen yıl listede 73'üncü sırada yer alırken bu yıl servetini 14 milyar dolar artırdı ve ilk 20'ye girdi. Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg listede 13,5 milyar dolarlık servetiyle 52'nci sırada, New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg de bu yıl biraz gerileyerek 18,1 milyar dolarlık servetiyle 30'uncu sırada yer aldı. ABD'nin milyarderlerinin yüzde 69'unun servetlerini kendilerinin yarattığı belirtilirken en çok milyarder çıkaran dört sektörün yatırım, teknoloji, enerji ve medya olduğu belirtildi. New York, 58 milyarderle ABD'de en çok milyarderin yaşadığı kent olurken, New York'u 18 milyarderle Los Angeles, 17'şer milyarderle Dallas ve San Francisco, 12 milyarderle Chicago ve 11 milyarderle Houston izledi. ABD listede 45 kişiyle en çok kadın milyardere sahip de oldu. ABD'yi 24 kadın milyarderle Avrupa bölgesi ve 17 kadın milyarderle Asya Pasifik bölgesi izledi. -AVRUPA- Listede Avrupa bölgesinden 300 milyarder yer aldı. Bölgede Rusya 101 milyarderle birinci sırada yer alırken, Rusya'yı Almanya 52 milyarderle Almanya'yı da 32 milyarderle İngiltere izledi. İspanya 15 milyarderle dördüncü sırada, Fransa ve İtalya 14 milyarderle beşinci sırada bulunurken listede İsveç'ten 9, İsviçre'den 8, Ukrayna'dan 8 ve Hollanda'dan da 6 milyarder yeraldı. Bölgedeki milyarderlerin toplam servetlerinin net değeri 1,3 trilyon dolar oldu. Avrupa'da en çok milyarder çıkaran sektörler ise moda, enerji, yatırım ve madencilik oldu. Avrupa'nın en zengini bu yıl da listede dördüncü sırada yer alan 41 milyar dolarlık servetiyle Fransız işadamı Bernard Arnault olurken 2011 yılında Avrupa'dan listeye 50 yeni ismin girdiği, IKEA'nın kurucusu İsveçli iş adamı Ingvar Kamprad'ın ise listedeki en büyük kaybı yaşayan iş adamı olduğu belirtildi. Kamprad geçen yıl 23 milyar dolarlık servetinin 17 milyarını kaybetti ve geçen yıl 11'inci sırada bulunduğu listede bu yıl 6 milyar dolarlık servetiyle ancak 162'nci sırada yer alabildi. 76 milyardere sahip olan Moskova, hem bölgenin hem de dünyanın en çok milyarderin yaşadığı kent oldu. Rusya'dan bu yıl ilk kez listeye giren ve Facebook gibi sosyal ağlara yatırım yapan, Forbes dergisinin kapağında da yer alan iş adamı Yuri Milner de 1 milyar dolarlık servetiyle dünya listesinde bin 140'ıncı sırada yer aldı. -AMERİKA KITASI- ABD hariç Amerika kıtasında toplam 76 milyarder yer aldı ve bu milyarderlerin toplam servetlerinin net değeri 419 milyar dolar oldu. Bölgede Brezilya 30 milyarderle başı çekerken Brezilya'yı ikinci sırada 24 milyarderle Kanada, üçüncü sırada 11 milyarderle Meksika, dördüncü sırada 4 milyarderle Şili, beşinci sırada 2'şer milyarderle Arjantin, Kolombiya, Venezuella ve son sırada da 1 milyarderle Belize takip etti. Bölgede, 23 milyarder çıkaran finans sektörü en önde gelen sektör olurken finansı, 12 milyarder çıkaran moda sektörü takip etti. Dünyanın en zengini olan Meksikalı işadamı Carlos Slim Helu da yine bu bölgeden Meksika'dan çıktı. -ORTADOĞU VE AFRİKA- Türkiye'nin en çok milyarder çıkaran ülke olduğu ''Ortadoğu ve Afrika'' bölgesinde ise toplam 89 milyarder yer aldı. Bölgede 38 milyarderle birinci sırada bulunan Türkiye'yi, 16 milyarderle İsrail, 9 milyarderle Suudi Arabistan, 8 milyarderle Mısır, 6 milyarderle Lübnan, 4'er milyarderle Güney Afrika Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri, 2'şer milyarderle Kuveyt ve Nijerya izledi. Bölgedeki milyarderlerin toplam servetlerinin net değeri 251 milyar dolar oldu. Bölge milyarderleri daha çok finans, inşaat ve mühendislik, gıda ve içecek, madencilik, telekomünikasyon, moda, emlak, teknoloji ve enerji sektörlerinde yoğunlaşırken bölgenin en zengini 19,6 milyar dolarlık servetle Suudi Prens Elvelid Bin Talal El Saud oldu. Dergide Mısır'ın bir süre önce yönetimden ayrılan eski lideri Hüsnü Mübarek ve ailesiyle ilgili bir bilgi yer almazken Mısır'dan Mansur kardeşlerin de listeye ilk kez girdiği belirtildi. Bölgenin en zengin kadını 5,1 milyar dolarlık servetle İsrailli Shari Arison olurken en genç milyarder de 1,5 milyar dolarlık servetiyle 30 yaşındaki Lübnanlı Fahd Hariri oldu.