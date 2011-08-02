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Dünya

EN ÇOK LEONARDO Dİ CAPRİO VE JOHNNY DEPP KAZANIYOR  NEW YORK (A.A)

02 Ağustos 2011 16:50

-EN ÇOK LEONARDO Dİ CAPRİO VE JOHNNY DEPP KAZANIYOR  NEW YORK (A.A) - 02.08.2011 - Gişe rekorları kıran filmlerin yanı sıra bağımsız çalışmalarda da boy gösteren Amerikalı aktörler Leonardo Di Caprio ve Johnny Depp, Hollywood'un en çok kazanan isimleri oldu.  Forbes'un internet sitesinin her yıl yaptığı en çok kazanan yıldızlar araştırmasında, Hollywood'da kariyer yapmanın, akıllıca seçimlerle bağlantılı olduğu yorumu yapıldı ve 77 milyon dolar kazanan Di Caprio ile 50 milyon dolar kazanan Depp'in bunun canlı kanıtları olduğu belirtildi. Listede, komedi filmlerinin bilinen yüzü Adam Sandler, sırasıyla 36 ve 35 milyon dolar kazanan Will Smith ve Tom Hanks'i geride bırakarak, 40 milyon dolarla 3. sıraya yerleşti. Sitede Sandler'ın filmlerinin eleştirmenler tarafından beğenilmese de en çok izlenenler arasında yer aldığı ifade edildi. Son zamanlarda ailesiyle daha fazla vakit geçirmesine rağmen Will Smith, en çok kazananlar listesinde ilk beşe girmeyi başardı. Tom Hanks de son dönemde "Larry Crowne" filmiyle başarısız olsa da tüm zamanların en iyi animasyon filmlerinden biri olan "Toy Story"deki (Oyuncak Hikayesi) Woody seslendirmesiyle beğeni topladı.

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