En çok kripto para kullanılan ülkeler belli oldu: Türkiye Avrupa’da birinci dünyada dördüncü sırada

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından yapılan araştırmaya göre, dünyada en çok kripto para kullanan ülke vatandaşları açıklandı. Türkiye Avrupa’da birinci dünyada dördüncü sırada yer aldı.

NTV’de yer alan habere göre, kripto paraların özellikle Afrika ve Asya’da yoğun olarak kullanılmaya başladı. Dünyanın en büyük 74 ekonomisi olan Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika ülkeleri üzerinden yapılan araştırmada, Nijerya yüzde 33 kripto para kullanımıyla ilk sırada yer aldı.Vietnam yüzde 21 ile 2’nci, Filipinler yüzde 20 ile 3’ncü sırada yer alırken Türkiye yüzde 16 ile dünyada 4’ncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer aldı.

Bitcoin tarafı ise yaptığı açıklamada, Filipinler Merkez Bankası’nın ülkede "havale ve transfer şirketleri" olarak çalışmak için birkaç kripto borsasını onayladığını açıkladı.