En çok kim kazanıyor?

Dünyanın en çok kazanan sporcularının başında golf oyuncuları geliyor.



Amerika'nın önde gelen spor dergilerinden Sports Illustrated'in araştırmasında, dünyanın en çok kazanan sporcular listesinin ilk sırasında 111,9 milyon dolar kazancı ile bir golf oyuncusu olan Tiger Woods bulunuyor.



Araştırmada, ilk 10 arasında hiçbir futbolcunun bulunmaması dikkat çekerken, ikinci sırada ise 55 milyon dolar kazanca sahip boksör Oscar De La Hoya yer alıyor. Listenin üçüncü sırasında da yine bir golf sporcusu Phil Mickelson 51,2 milyon dolarlık kazancıyla yer buluyor.



Sports Illustrated'in açıklamasında golf oyuncularının gelirlerinin büyük çoğunluğunun sponsorluk gelirlerinden oluştuğuna değinilerek, golfun dışındaki diğer branşlarda sporcuların sponsorluk gelirinin toplam gelire oranı yüzde 50'yi çok nadir geçerken, golf sporunda bu oranın yüzde 90'lar civarında seyrettiği bildiriliyor.



Dünyanın en çok kazanan ilk 10 sporcusu arasında 2 golfçu, 1 boksör, 4 basketbolcu, 2 beyzbolcu ve 1 de otomobil pilotu bulunuyor.



Sıralama ve sporcuların gelirleri şöyle:



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1-Tiger Woods Golf 111,9 milyon dolar



2-Oscar De La Hoya Boks 55 milyon dolar



3-Phil Mickelson Golf 51,2 milyon dolar



4-Shaquille O'Neal Basketbol 35 milyon dolar



5-Kobe Braynt Basketbol 33 milyon dolar



6-LeBron James Basketbol 30,8 milyon dolar



7-Kevin Garnett Basketbol 29 milyon dolar



8-Derek Jeter Beyzbol 29 milyon dolar



9-Alex Rodriguez Beyzbol 28 milyon dolar



10-Dale Earnhart Jr. Otomobil pilotu 27,1 milyon dolar.

