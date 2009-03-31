En çok kazananlar Beckham ve Scolari



France Football Dergisi’nin yaptığı listeye göre futbolda dünyanın en çok kazananları listesinde futbolcularda Beckham, teknik direktörlerde ise Luiz Felipe Scolari en üst sırada yer aldı.





France Football dergisi, dünyanın en çok kazanan futbolcularının listesini yayımladı. Listenin zirvesinde, İngiliz futbolcu David Beckham bulunuyor. Geçen yıl en fazla para kazanan teknik adam ise Chelsea'deki görevine son verilen Luiz Felipe Scolari oldu.



David Beckham, dünyanın en çok kazanan futbolcusu ünvanını elinden bırakmıyor. France Football Dergisi'nin yayımladığı listeye göre, Beckham, 32.4 milyon euroluk geliriyle, geçen yıl en fazla para kazanan futbolcu oldu. İngiliz yıldız bu gelirin yaklaşık 30 milyon euro’sunu reklam anlaşmalarından elde etti. Listenin ikinci sırasına ise Barcelona'nın arjantinli yıldızı Lionel Messi yükseldi. France Football'a göre, dünyanın en zengin futbolcuları listesinde ilk 10 şöyle oluştu.



1. David Beckham (Milan): 32.4 milyon euro

2. Lionel Messi (Barcelona): 28.6 milyon euro

3. Ronaldinho (Milan): 19.6 milyon euro

4. Cristiano Ronaldo (Manchester United): 18.3 milyon euro

5. Thıerry Henry (barcelona): 17 milyon euro

6. Kaka (Milan): 15.1 milyon euro

7. Zlatan Ibrahımovıc (Inter): 14 milyon euro

8. Wayne Rooney (Manchester United): 13.5 milyon euro

9. Frank Lampard (Chelsea): 13 milyon euro

10. John Terry (Chelsea): 11.7 milyon euro



En çok kazanan teknik direktör ise 12.5 milyon euro’luk geliriyle Chelsea'deki görevine son verilen Luiz Felipe Scolari oldu. Scolari'yi, Inter çalıştırıcısı Jose Mourinho, 11 milyon euroluk geliriyle takip etti.



