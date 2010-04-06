En çok kazanan CEO’ları listesinde bir Türk

T24 - New York Times Gazetesi’nde yayımlanan ABD’nin en büyük 200 firmasının CEO’larının 2009 kazançları listesinde 17.8 milyon dolar ile Coca Cola CEO’su Muhtar Kent ilk 30’a giremedi.



Araştırma kuruluşu “Equilar” tarafından hazırlanan listede, Kent’in yıllık çıplak maaşı 1.2 milyon dolar, nakit ikramiyesinin 5.5 milyon ve 659.273 dolar ilave ödeme ile kendisine 2009 yılına toplam 7 milyon 359 bin dolar nakit ödeme yapıldığı gösterilirken, bu ücretlerin dışında 7 milyon 433 bin dolar ile de ödüllendirildiği belirtiliyor. Böylece Kent’e yapılan toplam ödeme 14.7 milyon doları buluyor. Listede Kent’in elinde toplam 38 milyon dolarlık şirket tahvili ve 9 milyon dolar götürü emekli aylığı birikimi olduğu gösteriliyor.



PepsiCo’nun CEO’su Indra Nooyi ise geçen yıl toplam 14 milyon 177 bin dolar kazandı. 2009 yılında Oracle’ın kurucusu Lawrance J. Ellison’a 84.5 milyon dolar ile en çok kazanan CEO oldu. Ellison’u bu yıl Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin altıncı adamı olarak gösterilmişti. Ellison’u tıbbi cihazlar üreticisi Boston Scientific’in CEO’su J. Raymond Eliot izliyor. Eliot, daha ilk yılında 33.4 milyon dolar kazandı. ABD’li petrol şirketi Occidental’ın 1990’dan beri CEO’luğunu yürüten Ray Irani’nin geliri ise 2008 yılında 31.4 milyon dolar iken yüzde 39 azalarak 2009’da 22.5 milyon dolara geriledi. Irani buna rağmen listede üçüncü sırada yer aldı.







