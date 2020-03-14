"En çok karanlıkta parlarız": Karantina sebebiyle evlerinden çıkamayan İtalyanlar, umudu şarkı söyleyerek ayakta tutuyor

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Koronavirüs salgını sırasında vakaların çok hızlı bir biçimde artış göstermesinin ardından birçok yerin karantina bölgesi ilan edildiği İtalya'da sokaklar boş kalsa da, halk umutsuzluğa kapılmayı reddediyor.

Siena kentinde salgın sebebiyle sokağa çıkamayan insanlar, evlerinin camlarından hep beraber şarkı söyledi.

Twitter üzerinden görüntüleri paylaşan bir kullanıcı, "Memleketim Siena'da insanlar boş sokak manzarasıyla kalpleri ısıtmak için Kovid-19 karantinası sırasında evlerinden beraber popüler bir şarkı söyledi" yazdı.

Görüntüler kısa süre içerisinde binlerce kez paylaşıldı ve beğenildi.

'Canto della Verbena' (Siena uyuduğu sırada) isimli şarkıyı genellikle Sienalılar, memleketlerine olan sevgisini anlatmak için kullanıyor.

Görüntüler birçok kişinin aklına Çin'in Vuhan kentinde salgının en tepe noktalarına ulaştığı günlerde insanların gökdelenlerin balkonlarından beraber tezahürat yaptığı anları getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu bize şunu hatırlatıyor; trajediler sırasında devam etmemizi sağlayan şey insan ruhu. En iyi karanlıkta parlarız. Teşekkürler Siena, günümü güzelleştirdin" yazdı.

Ülkenin bir başka noktasında ise bir kişi balkonunda tef ile ritim tutarken, bir grup insan evlerinde meşhur "Çav Bella" şarkısını söyledi.