Kiralık konut arama trendlerine bakıldığında, kadınların erkeklerden daha fazla kiralık ev araması yaptığı görülürken, kiralık konut arayanların yüzde 57'sini kadınlar, yüzde 43'ünü erkekler oluşturdu.

Hürriyet Emlak ile Endeksa.com'un hazırladığı kira endeksinin 4'üncü çeyrek sonuçları açıklandı.



Endeks sonuçlarına göre, Türkiye genelinde kira endeksi 2019 yılının 4'üncü çeyreğinde 0,64 puan, yılın tamamında ise 8,86 puan düşüş gösterdi. Kira endeksi İstanbul’da düşüşünü sürdürürken, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da artış gösterdi. 5 büyük il içerisinde kira endeksi en fazla artan il Antalya oldu. Antalya’da kira endeksi bir önceki çeyreğe göre 13,51 puan arttı.

4'üncü Çeyrek Kira Endeksi'ne göre, ortalama kira 1.286 TL’ye düştü.

Endeks sonuçlarına göre, İstanbul’da 4'üncü çeyrekte 0,58 puan, yıl başından beri ise 5,85 puan düşüş gösteren kira endeksinin önümüzdeki 6 ayda 0,67 puan artması bekleniyor.

En kısa geri dönüş süresi 1+1’lerde

Türkiye genelinde konut tipine göre kiralar incelendiğinde ise birim kira fiyatının en yüksek ve geri dönüş süresinin en kısa olduğu konut tipinin 1+1’ler olduğu görüldü. 2019 yılı 4'üncü çeyrek sonu itibarı ile 1+1 konutların ortalama geri dönüş süresi 16 yıl, 2+1 konutlarda 18 yıl, 3+1 ve 4+1 konutlarda ise 20 yıl olduğu görüldü.

En çok kadınlar kiralık ev arıyor

Kiralık konut arama trendlerine bakıldığında ise, kadınların erkeklerden daha fazla arama yaptığı görüldü. Kiralık konut arayanların yüzde 57'sini kadınlar, yüzde 43'ünü erkekler oluşturdu. Yaş dağılımı yapıldığında ise en fazla 25-34 yaş, daha sonra 34-44 yaş aralığının arama yaptığı dikkat çekti.

4'üncü çeyrekte en fazla kiralık arama yapılan bölgeler sırasıyla İstanbul Kadıköy, Ankara Çankaya, Beylikdüzü, Beşiktaş ve Üsküdar oldu.

Amortisman (eskime, yıpranma) sürelerinde ise il bazında 13 yılla Ağrı ve Kars liste başında yer aldı. Ağrı ve Kars’ı 14 yıllık amortisman süresi ile Hakkari ve Kilis, 15 yıllık geri dönüş süresi ile de Gaziantep takip etti.

İl bazında bin 734 lira ortalama kira ile Muğla ilk sırada yer alırken, Antalya bin 502 lira, bin 495 TL ile İzmir, bin 487 lira ile izledi.