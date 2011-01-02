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Dünya

EN ÇOK İSTANBUL'U GÖRMEK İSTEMİŞLER  NEW YORK (A.A)

02 Ocak 2011 10:34

-EN ÇOK İSTANBUL'U GÖRMEK İSTEMİŞLER  NEW YORK (A.A) - 02.01.2011 - ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times (NYT), okurlarının 2010 yılında en fazla görmek istediği yerin İstanbul olduğunu duyurdu. Gazetenin hafta sonu yayımlanan gezi ekinde yer alan haberde, gazete tarafından tüm dünyadaki okurlarına yöneltilen ''2010 yılında en çok nereye gitmek istersiniz?'' sorusuna en fazla İstanbul yanıtının verildiği, yapılan oylamada İstanbul'un açık farkla birinci olduğu yazıldı. İstanbul'un 2010 yılında dünyada en çok gidilmek istenen yer olmasında okuyuculara göre, tarihi mekanlarının, insanlarının ve kültürünün büyük rol oynadığını yazan gazete, İstanbul'un büyük fark attığı oylamada, görülmek istenen diğer popüler yerler arasında Kolombiya, Seul, Kosta Rica ve New York'un bulunduğunu belirtti.

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