Türkiye'de en çok İngiliz turist harcıyor, Araplar ikinci sırada

Yabancı turistler yılın ilk 4 ayında Türkiye’de Visa kartlarıyla 508 milyon euro harcadı. 6 ülke sonuçlarını bildiren Visa’nın raporunda ilgili dönemde yapılan harcamaların bir önceki yıla göre artışı yüzde 14 oldu.

Milliyet'in haberine göre, Türkiye’de en çok harcama yapan turist grubu İngilizler, Suudi Arabistanlı (13.1 milyon euro) ve Azeri turistler ise harcamalarını en çok artıran turist grubu oldu. Türkiye’deki harcamalarını en çok artıran diğer turist grupları listesinde yüzde 37.3 ile Ruslar, yüzde 31.4 artışla İsveçliler dikkat çekti.

Havadaki artış yüzde 53

Kartla yapılan nakit çekimi 210 milyon euro ile en çok harcama yapılan kategori olurken, perakende sektörü 164 milyon euro ile ikinci sırada yer aldı. Otel kategorisi 61.3 milyon euro’luk harcamayla üçüncü oldu.

Yapılan araştırmaya göre söz konusu dönemde yabancı turistlerin Türkiye’de yaptığı harcamalarda en büyük artış havayolları kategorisinde gerçekleşti. Bu kategoride 2011 yılının aynı döneminde 1.8 milyon euro tutarında gerçekleşen harcamalar, 2012 yılında yüzde 53.4 artarak, 2.8 milyon euro’ya ulaştı. Seyahat harcamaları 20.5 milyon euro’ya çıktı. Yiyecek-içecek kategorisi ise yüzde 49.5 oranıyla yabancı turistlerin Türkiye’de yaptığı harcamalarda en fazla artışı gösteren üçüncü kategori oldu.