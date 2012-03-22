En çok ihracatı yapılan meyve nar oldu

T24 - Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (TYMSİB) Sektör Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz, yaptığı açıklamada, bu yılın ilk 2 ayında toplam 560 bin ton 153 bin 278 kilogram ürün ihraç edilerek, 371 milyon 955 bin 606 dolar gelir elde edildiğini söyledi.

Ağır kış şartları nedeniyle hasat ve sevkıyatta sıkıntı yaşandığını belirten Kaçmaz, bu nedenle yaş meyve sebze ve narenciyede 2012 yılının 1 Ocak-29 Şubat tarihlerinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 13, değerde ise yüzde 23'lik azalma kaydedildiğini ifade etti.

Kaçmaz, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre düşmesini ''elde olmayan nedenler'' olarak değerlendirerek, ''Ağır kış şartlar sonucu ne hasat, ne de sevkıyat yapılamadı. Dolayısıyla rakamlarda düşüş var. Ancak hava şartlarının normale döndüğü şu günlerden itibaren ihracatın yeniden eski artışına devam edeceğini düşünüyoruz. Hatta bu aydan sonra geçen 2 aydaki kaybı bile telafi edebileceğimize inanıyorum'' dedi.

İhracat yapılan meyve türlerinde ilk sırada nar olduğunu belirten Kaçmaz, şöyle devam etti:

''Bu yılın ilk 2 ayında en çok ihracatını gerçekleştirdiğimiz meyve ürünlerinin başında nar yer alıyor. Söz konusu dönemde 16 bin ton 659 bin 325 kilogram nar ihracatı yapıldı. Bu satıştan da 11 milyon 81 bin 113 dolarlık döviz girdisini ülkemize kazandırdık. Meyve gruplarındaki sıralamayı 4 bin ton 205 bin 804 kilogram ve 1 milyon 746 bin 668 dolarla elma, 3 bin ton 176 bin 896 kilogram ve 2 milyon 486 bin 500 dolarla ayva takip etti. Yani yabancının meyve tabağını en çok narla süslemiş olduk.''

En çok ihracat Irak'a

Kaçmaz, son yıllarda yapılan tanıtım çalışmaları ve kurulan iyi iletişim sayesinde sektörün, dünyanın dört bir yanına ihracat yapabilir hale geldiğini de söyledi.

Gelinen noktada sektörün Ocak ve Şubat aylarında en çok ihracatı 8 bin ton 175 bin 487 kilogram ve 3 milyon 701 bin 423 dolarla Irak'a yaptığını ifade eden Kaçmaz, bu ülkeyi Rusya, Almanya ve Ukrayna'nın takip ettiğini kaydetti.