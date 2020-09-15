En çok harcamayı konut ve kiraya veren İstanbul gıdaya ayrılan payda sonuncu

Hane halkı tüketim harcamaları verilerine göre, konut ve kiraya en büyük payı ayırmak zorunda kalan İstanbul, gıdaya ise en az payı ayırabiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hane halkı Bütçe Araştırması'nın 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; hane halkı tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecek ile ulaştırma harcamaları oluşturdu.

Araştırma sonuçlarına göre; konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 28.6 ile İstanbul, en düşük payı ayıran bölge de yüzde 20.2 ile Kuzeydoğu Anadolu oldu.

Buna karşılık, gıda ve alkolsüz içecek harcaması payının en yüksek olduğu bölge yüzde 28.5 ile Ortadoğu Anadolu, en düşük olduğu bölge de yüzde 15.9 ile İstanbul oldu.

Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı yüzde 20.1 ile Batı Karadeniz bölgesi ayırırken, en düşük payı ayıran bölge yüzde 15.3 ile Güneydoğu Anadolu oldu.

Hane halkı tüketim harcamaları içinde eğitime yüzde 3.7 ile en yüksek payı İstanbul bölgesi ayırırken, Doğu Karadeniz yüzde 0.9 ile en düşük payı ayıran bölge oldu.

Sağlık harcamalarına ise en yüksek payı yüzde 2.7 ile Batı Marmara bölgesi ayırırken, en düşük payı yüzde 1.2 ile Ortadoğu Anadolu bölgesi ayırdı.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'deki hane halkı tüketim harcamalarındaki ilk üç bölge;

Yüzde 24.4'ü İstanbul,

Yüzde 15.1 ile Ege,

Yüzde 11.4 ile Akdeniz oldu.



Türkiye genelinde ise,

Eğitim harcamalarının yüzde 38.6'sı,

Lokanta ve otel harcamalarının yüzde 28.9'u,

Eğlence ve kültür harcamalarının yüzde 28.6'sı,

Konut ve kira harcamalarının yüzde 28.6 İstanbul'da gerçekleşti.

Hanehalkı tüketim harcamalarından aldığı pay ile ikinci sırada yer alan Ege bölgesinde;

Alkollü içecekler, sigara ve tütün harcamalarının yüzde 17.3'ü,

Lokanta ve otel harcamalarının yüzde 16.0'sı,

Sağlık harcamalarının yüzde 15.8'i gerçekleşti.

Tüketim harcamalarından en düşük payı yüzde 1.8 ile Kuzeydoğu Anadolu bölgesi aldı. Bu bölgeyi yüzde 2.6 ile Ortadoğu Anadolu ve yüzde 2.9 ile Doğu Karadeniz izledi.

Kuzeydoğu Anadolu bölgesinin alkollü içecekler, sigara ve tütün harcamalarından aldığı pay yüzde 2.5 iken gıda ve alkolsüz içecek harcamalarından yüzde 2.2, giyim ve ayakkabı harcamalarından ise yüzde 2.1 pay aldı.

Ortadoğu Anadolu bölgesinin gıda ve alkolsüz içecek harcamalarından aldığı pay yüzde 3.7 iken giyim ve ayakkabı harcamalarından yüzde 3.5, haberleşme harcamalarından ise yüzde 2.9 pay aldı.

Türkiye'deki hanehalkı tüketim harcamalarında en büyük paylar;

Yüzde 24.4'ü İstanbul'da,

Yüzde 7.6'sı Ankara'da.

Yüzde 6.5'i İzmir'de,

Yüzde 5.6'sı Bursa, Eskişehir, Bilecik'teydi.

Hanehalkı tüketim harcamalarından en düşük payları da;

Yüzde 0.8 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan,

Yüzde 0.8 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop,

Yüzde 1.0 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari,

Yüzde 1.0 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt,

Yüzde 1.3 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt,

Yüzde 1.3 ile Zonguldak, Karabük, Bartın aldı.

Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesi harcama türleri içinde en fazla payı yüzde 34.4 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına ayırırken; konut ve kira harcamalarına yüzde 21.8, ulaştırma harcamalarına ise yüzde 10.5 pay ayırdı.

Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesi harcama türleri içinde en düşük payı yüzde 0.6 ile eğitim harcamalarına ayırırken bunu yüzde 1.1 ile sağlık harcamaları, yüzde 1.7 ile eğlence ve kültür harcamaları izledi.

Kastamonu, Çankırı, Sinop ulaştırma harcamalarına yüzde 22.7 ile en yüksek payı ayıran bölge oldu. Bu bölgeyi yüzde 21.2 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, yüzde 20.4 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, ve yüzde 20.4 ile Zonguldak, Karabük, Bartın izledi.