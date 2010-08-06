-EN ÇOK FRANSIZLAR, EN AZ JAPONLAR İZİN KULLANIYOR NEW YORK (A.A) - 06.08.2010 - Aşırı sıcaklardan bunalan birçok kişinin tatil hayali kurduğu şu günlerde yapılan bir anket, izne çıkmak konusunda en hevesli olanların Fransızlar, en az izin kullananların ise Japonlar olduğunu ortaya koydu. Ipsos'un Reuters haber ajansı için 24 ülkede 12 bin 500 kişinin katılımıyla yaptığı ankete göre, yıllık izinlerinin tamamını kullananların oranının yüzde 89 olduğu Fransa, tatil konusunda en hevesli ülkelerin başında yer alıyor. İzinlerini son gününe kadar kullanmayı tercih edenlerin oranının yüzde 80 olduğu Arjantin ikinci, bu oranın yüzde 78 olduğu Macaristan ise üçüncü sırada bulunuyor. Ankete göre, çalışanların sadece yüzde 33'ünün izinlerinin tamamını kullanmayı tercih ettiği Japonya ise listenin sonunda yer alıyor. İzin kullanmak konusunda pek de hevesli olmayan ülkeler listesinde Japonya'yı yüzde 47 ile Güney Afrika, yüzde 53'le Güney Kore ve yüzde 57 ile ABD takip ediyor. Ankete göre, yıllık izinlerinin tamamını kullanma eğiliminde olanların oranının yüzde 74 olduğu Türkiye, Belçika'yla birlikte listede 7. sırada bulunuyor.