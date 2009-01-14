En çok Fener'i konuştuk









Fenerbahçe yazılı ve görsel basında 220 bin 546 kez haber yapılırken, Galatasaray ikinci (188 bin 326), Beşiktaş üçüncü (146 bin 621) oldu.





Medya Takip Merkezi'nin (MTM) 2008 yılında, 1700'ü aşkın gazetede, dergi, TV kanalı ve haber sitesinde yaptığı takibin sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.



Geçtiğimiz yılın en önemli spor olayı, A Milli Takım'ın 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale yükselmesi oldu. Ay yıldızlı ekibimiz, toplam 54 bin 853 haberle medyanın markajındaydı.



Yılın en popüler spor kulübü, tıpkı 2007'de olduğu gibi Fenerbahçe'ydi. Her adımı dikkatle ve ilgiyle takip edilen; transferleri, oynadığı maçları, seyircisi, teknik direktörü ve futolcularıyla medyanın gözdesi olan Fenerbahçe, medyada toplam 220 bin 546 habere konu edildi. Galatasaray 2008 yılında lig şampiyonu olmasına rağmen, haber sayısında ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. 2007'de de ikinci olan sarı kırmızılıların haber sayısında ise yüzde 6 artış gerçekleşti.



Yılın en çok konuşulan spor kulübü, 146 bin621 haberle Beşiktaş olurken, siyah beyazlıları 79 bin 640 haberle Trabzonspor izledi.



