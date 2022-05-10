En çok döviz mevduatı açan iller belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) FinTürk verilerine göre illerin hepsinde yılsonuna göre ilk çeyrekte TL mevduat çift haneli yükselişler gösterirken DTH’larda da TL’nin yılsonuna göre değer kazanmasına rağmen artış oldu. TL mevduatını en fazla yükselten ve KKM’yi en çok benimseyen iller Nevşehir, Yozgat, Kayseri olurken DTH artışında liderlik Kırklareli, Hakkari ve Bingöl oldu.

Dünya gazetesinin haberine göre FinTürk verilerine göre TL'nin dolar karşısında ilk çeyrekte reel olarak yaklaşık yüzde 12,3 değer kazanmasına rağmen tüm illerde döviz mevduatları arttı. En yüksek artış ise geçen yılın son çeyreğine göre bu yıl ilk çeyrekte yüzde 13,76 ile Kırklareli'nde gerçekleşti. Onu yüzde 13,73 DTH artışı yaşanan Hakkari izlerken Bingöl'de yüzde 10,05'lik mevduat büyümesi yaşandı. Yurtdışı yerleşiklerin Türkiye'deki DTH'larında da yüzde 8,63'lük artış dikkat çekti.

3 ayda yüzde 5,71 artış yaşandı

Diğer yandan ilk çeyrekte döviz mevduatının TL karşılığı yurtdışı dahil toplamda 2 trilyon 291 milyar 810 milyon 125 bin lira oldu. 2021 son çeyreği verilerinde ise rakam 2 trilyon 168 milyar 25 milyon 446 bin lira seviyesindeydi. Yani döviz mevduatlarında üç ayda yüzde 5,71 artış yaşandı.

TL mevduat yüzde 21,88 büyüdü

DTH’lar görece daha düşük büyüme gösterirken ilk çeyrekte TL tasarruf mevduatlarında toplam artış yüzde 21,88 olarak gerçekleşti. 2021 son çeyreği verisinde TL tasarruf mevduat büyüklüğü 1 trilyon 74 milyar miylar 170 milyon 882 bin lira iken 2022 ilk çeyreğinde bu rakam 1 trilyon 309 milyar 203 milyon 356 bin liraya yükseldi.