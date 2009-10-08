En çok değer kazanan ve kaybeden 10 hisse senedi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) ikinci seansta, en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:



Hisse adı Değişim oranı (Yüzde)



KONFRUT GIDA 15.45



LOGO YAZILIM 11.43



TRANSTURK HOLDING 10.34



MAKINA TAKIM 10



GARANTI YAT. ORT. 9.72



LINK YAZILIM 8.4



DOGUSAN 7.83



T. EKONOMI BANKASI 7.45



FORTIS BANK A.S. 6.18



GARANTI BANKASI 5.98



İkinci seansta, en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:



Hisse adı Değişim oranı (Yüzde)



CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER -7.11



CBS PRINTAS -4.55



VAKKO -4.23



DOGAN GAZETECILIK A.S. -3.78



FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON -3.39



EGS YAT. ORT. -3.13



BESIKTAS -2.86



TOFAS OTOMOBIL FAB. -2.7



KOZA ANADOLU METAL -2.67



MENDERES TEKSTIL -2.63

