"En çok cinayet İstanbul'da yaşanıyor"

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, en çok cinayetin 225 vakayla İstanbul’da yaşandığını söyledi. Aydın, bireysel silahlanmadaki artış bakımından Türkiye’nin 178 ülke arasından 14. ülke durumunda olduğuna işaret etti.

Erkan Aydın İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya verdiği soru önergesiyle bireysel silahlanma konusunu TBMM gündemine taşıdı. Aydın, verdiği önergede 2015 yılında Türkiye’de günde en az 5 kişinin öldüğünü, ateşli ve kesici silahlarla işlenen olayların yüzde 71’inin tüfek, tabanca, beylik silahı gibi ateşli silahlarla, yüzde 29’unun ise kesici ve delici aletlerle gerçekleştirildiğini söyledi.

Beylik silahlarıyla yaşanan olayların büyük çoğunluğunun polis ve asker intiharlarından oluştuğuna dikkat çeken Aydın, “2015 yılında ateşli silahlarla ve kesici aletlerle işlenen 225 cinayet İstanbul’dan, 97’si ise Bursa’da basına yansıdı. Bireysel silahlanmadaki artış bakımından 178 ülke arasında 14. ülke durumunda olan Türkiye’de silahlı olayların savcılıklara, mahkemelere, adli tıp kurumlarına yansıması ise yüksek boyutlarda. Rakamlar gösteriyor ki; bireysel suçlar bir çığ gibi büyümekte, ateşli silah ve kesici alet bulunduranların sayısı da giderek artmaktadır” dedi.

Aydın’ın verdiği bilgiye göre; ölüm ve yaralanma sayılarına bakıldığında ilk 10’a giren iller şunlar: “İstanbul (225 ölü, 108 yaralı), İzmir (98 ölü, 78 yaralı), Adana (98 ölü, 59 yaralı), Gaziantep (93 ölü, 42 yaralı), Bursa (82 ölü, 88 yaralı), Antalya (81 ölü, 59 yaralı), Ankara (67 ölü, 42 yaralı), Kocaeli (63 ölü, 45 yaralı), Samsun (51 ölü, 89 yaralı), Mersin (51 ölü, 16 yaralı)

Aydın, Bakan Ala’ya şu soruları yöneltti:

“Suçun önlenmesi konusunda kısa ve orta vadeli bir çalışma yapmakta mısınız? Ateşli silah ve kesici aletlerin bulundurulmasının, kullanılmasının engellenmesi için emniyet birimlerinizce araştırma yapılmakta, önleyici tedbirler alınmakta mıdır? Suç oranlarının artışı konusunda, akademik olarak ekonomik, sosyolojik ve psikolojik analiz yaptırmakta mısınız? Polis ve asker intiharlarının nedenleri, önlenmesi konusunda bir inceleme yapmakta mısınız?”