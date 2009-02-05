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Dünya

En çok aranan Nazi 17 yıl önce ölmüş

ZDF televizyonu: En çok aranan Nazi savaş suçlusu toplama kampı doktoru Aribert Heim 1992'de Kahire'de öldü

05 Şubat 2009 02:00

Almanya'da yayın yapan ZDF televizyonu, en çok aranan Nazi savaş suçlusu toplama kampı doktoru Aribert Heim'in 1992 yılında Mısır'ın başkenti Kahire'de öldüğünü bildirdi.

ZDF televizyonunda bugün yayımlanan haberde, Heim'in başka bir adla Kahire'de yaşadığı ve bağırsak kanserinden ölmeden önceki dönemde Müslüman olduğu iddia edildi.

ZDF, Tarık Ferid Hüseyin adı ile yaşayan Heim'in, öldüğü otel odasında arkasında bıraktığı pasaportunu, oturma izni başvurusunu, banka dekontlarını, kişisel mektuplarını ve tıbbi belgelerini bulduklarını belirtti.
Televizyon Heim'in oğlu Ruediger Heim'in de aralarında bulunduğu tanıkların, Heim ve Hüseyin'in aynı kişi olduğunu doğruladıklarını kaydetti.
Simon Wiesenthal Merkezi'nin baş Nazi avcısı Efraim Zuroff, söz konusu belgeleri görmediğini ancak doğru ise haberin "şok edici, son derece önemli" olduğunu söyledi.

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