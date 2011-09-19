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Dünya

En çok aranan El Kaideci teslim oldu CİDDE (A.A)

19 Eylül 2011 17:07

-En çok aranan El Kaideci teslim oldu CİDDE (A.A) - 19.09.2011 - Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, en çok aranan 47 El Kaide militanı arasında yer alan Muejib Bin Muhammed Al Kahtani'nin teslim olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü General Mansour Al Türki yaptığı açıklamada, Al Kahtani'nin önce ailesi ile bağlantı kurduğu ve yetkililere teslim olmak istediğini bildirdiği, ardından da teslim olduğu açıklandı. Suudi Arabistan yasalarına göre yakalanan veya teslim olan teröristler önce bu amaçla açılmış olan özel rehabilitasyon merkezlerinde kontrol altına alınıyor, ardından da ''topluma kazandırma'' çalışmaları yapılıyor.

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