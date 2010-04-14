En cimri otomobile yoğun ilgi

T24- Küçük otomobiller konusunda uzmanlaşan Japon devi Suzuki'nin satışa sunduğu ve Türkiye'deki otomobiller içinde en az benzin tüketen ''Alto 1.0'' modeline, tasarrufu ön planda tutan tüketiciden ''yoğun'' ilgi gördü.





Suzuki İzmir yetkili satıcısı Işık Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Işık Ülkü, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alto 1.0'ın düz vitesli versiyonunun 23 bin 250 liradan, otomatik vitesli versiyonunun 25 bin 250 liradan satışa sunulduğunu belirtti. Ülkü 100 kilometrede 4,4 litre benzin tüketen otomobilin hem satış fiyatı, hem de yakıt tasarrufu bakımından ''uzun süredir beklenen'' bir model olduğunu söyledi.



Alto'nun bu yılki planlamalarında olan modellerden biri olduğunu dile getiren Ülkü, ''Model değişikliği süresince biraz bekledik ama beklediğimize değecek bir araba ortaya çıktı. Şu anda Türkiye'nin en cimri otomobilini sunuyoruz. Otomobilde ABS fren sistemi, 4 hava yastığı gibi güvenlik paketi de üst seviyede'' diye konuştu.



1000 cc motorun 67 beygir güç ürettiğini belirten Ülkü, ''Hem ekonomik, hem güçlü diyebiliriz. Cimriliği yakıt tasarrufundan kaynaklanıyor. Günümüz ekonomik koşullarında yakıt çok önemli. 1000 cc olması bu ekonomikliği sağlıyor. 100 kilometrede 4,4 litre benzin tüketimiyle Türkiye'nin en cimri otomobili. Yani 100 kilometrede aşağı yukarı 2-2,5 litre gibi bir ek tasarruf sağlamış oluyor'' diye konuştu.



Ülkü, 1000 cc motorun çekiş gücüne ilişkin tereddütlerin bulunabileceğine ilişkin soru üzerine, ''67 beygir bir güç üretiyor. Hem güçlü, hem ekonomik derken bunu kast ediyoruz. Son derece güçlü, seri bir motora sahip. Kaç kişi ile isterseniz, istediğiniz yokuşu çıkabilirsiniz'' şeklinde konuştu.







