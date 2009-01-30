En centilmen Ankaraspor

Türkiye Futbol Federasyonu ve Turkcell işbirliğiyle oluşturulan Turkcell Fair Play Ligi'nde, 17. hafta değerlendirme raporu açıklandı.



Karşılaşmalarda görülen kartlar, saha kapatma, seyircisiz oynama ve hak mahrumiyeti cezalarının, ceza puanı olarak işlendiği değerlendirmede, 48 ceza puanlı Ankaraspor zirvede yer alırken, Beşiktaş toplam 223 ceza puanıyla sonunculuğunu devam ettirdi.



Turkcell Fair Play Ligi'nde 17. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:



1.Ankaraspor.....: 48

2.Gaziantepspor..: 49

3.Denizlispor....: 52

4.Gençlerbirliği.: 56

5.Fenerbahçe.....: 61

6.Hacettepe......: 62

7.Trabzonspor....: 69

8.Kocaelispor....: 71

9.Bursaspor......: 72

10.Sivasspor.....: 75

11.Konyaspor.....: 75

12.İstanbul B.Bld: 80

13.Eskişehirspor.: 86

14.Kayserispor...: 99

15.Galatasaray...: 102

16.Antalyaspor...: 130

17.Ankaragücü....: 143

18.Beşiktaş......: 223

