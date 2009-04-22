En cazip piyasalar Türkiye ve Rusya

Prudential Asset Management'ın projeksiyonlarına göre iki ülkeden varlıklar, yatırımcılar için en yüksek getiriyi vaadediyor.



Rusya ve Türkiye'den hisse senetleri, piyasa değerlerinin altında seyrettikleri için yatırımcılara en yüksek getiriyi vaadediyor.



Bloomberg'in haberine göre Singapur merkezli Prudential Asset Management'ın yatırımlardan sorumlu yetkilisi Kelvin Blacklock, Kuala Lumpur'daki bir toplantıda Türk ve Rus piyasalarının uluslararası piyasalarda getiri yönünden öne çıktıklarına işaret etti, çıkışın bir yıldan uzun sürmesini beklediğini sözlerine ekledi.



19 milyar dolarlık bir fon yöneten Blacklock, "Çabuk düzelme beklentisiyle fiyatlandırılmamış varlıkları almayı tercih ederiz. Rusya'daki gibi insanların şüpheci, varlıkların ucuz olduğu yerlerden satın almak akıllıcadır. Türkiye'de ise fiyatlar çok cazip" diye konuştu. Türkiye'den enflasyona endeksli bonolar satın aldıklarını anlatan yatırım uzmanı, borç kağıtlarını hisse senedine tercih ettiklerini ifade etti.



Uluslararası piyaslarda 'ayı piyasası toparlanması' yaşandığını belirten Blacklock, 2009'un toparlanmadan çok, gerilemenin yaşanacağı bir yıl olacağını kaydetti

