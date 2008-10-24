T24 LogoT24 Logo
Spor

En çapkın 10 sporcu

Spor dünyasında tüm zamanların en popüler 10 playboy ismi belirlenirken, Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldo da listenin üst sıralarında kendisine yer buldu.

24 Ekim 2008 03:00

Spor dünyasında tüm zamanların en popüler 10 playboy ismi belirlenirken, Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldo da listenin üst sıralarında kendisine yer buldu.



Spor dünyasında birçok yıldız isim, spor hayatlarında yakaladıkları başarının yanı sıra özel hayatlarıyla da gündemden düşmezken, spor dünyasının en popüler 10 ismi de belirlendi.

1990'ların sonunda 2000'lerin başında futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan ve özellikle geçen yaz birçok güzel bayanla görüntülenen Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldo da çapkın sporcular listesinde üst sıralarda yer aldı.

Özellikle son dönemde yaşadığı sansasyonel ilişkilerle gündemi uzun süre meşgul eden Manchester United'ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo'nun ise listede olmaması şaşkınlık yarattı.

Spor dünyasının gelmiş geçmiş en çapkın 10 ismi şöyle:

"Vitas Gerulaitis (Tenisçi), Ronaldo (Futbolcu), Kirk Stevens (Bilardocu), Ian Botham (Kriketçi), Will Carling (Rugbyci), James Hunt (Motor yarışçısı), Joe Namath (Amerikan futbolu oyuncusu), George Best (Futbolcu), Kevin Pietersen (Kriketçi), Dennis Rodman (Basketbolcu)"

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24