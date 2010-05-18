En büyük yatırım madenciliğe yapılıyor

T24- Enerji Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde yatırımlar için 528 milyon 559 bin TL harcadı. 2010 yılında Enerji Bakanlığı'nın yaptığı yatırım harcamalarının yüzde 72.8'i madencilik sektörüne yöneldi. Toplam yatırımlar içinde enerji yatırımları yüzde 17.2, ulaştırma yatırımları yüzde 4.41 pay aldı.



Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı verilerine göre, bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların Mart'ta yaptıkları yatırımlar 283 milyon 707 bin TL olarak gerçekleşirken, Ocak-Mart döneminde yapılan toplam yatırım 528 milyon 559 bin TL oldu. 2010 yılı Mart ayı sonu itibariyle yatırım harcamalarının, yüzde 95.3'ü Bakanlık ile ilgili kuruluşları ve TEDAŞ, yüzde 2.2'si Bakanlığın bağlı kuruluşları ve yüzde 2.5'i Bakanlığın merkez birimleri tarafından yapıldı. 2010 yılında yapılan yatırımların yüzde 72.8'ini oluşturan 384 milyon 821 bin TL'lik kaynak madenciliğe aktarıldı. Söz konusu kaynağın 360 milyon TL'lik bölümü TPAO tarafından yatırıma dönüştürüldü. Toplam kaynağın 91 milyon 76 bin TL'si enerji, 23 milyon 310 bin TL'si ulaştırma, 15 milyon 564 bin TL'si imalat, 13 milyon TL'si kamulaştırma ve 788 bin TL'si diğer kamu hizmeti sektörlerinde gerçekleşti.