En büyük vergi borcu Jetpa'nın

Gelir İdaresi Başkanlığı' nın açıklamasına göre, vergi borçlularının ilk sırasında Jetpa var.Üst sıralardaki İmar Bankası da dikkat çekiyor.



Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi borçlularını teşhir etti. GİB'nin vergi borçluları listesinde yer alan şirketler arasında iflas halindeki İmar Bankası ve şubeleri en çok vergi borcu bulunanlar arasında dikkat çekti. En büyük vergi borçluları arasında Jetpa Holding ilk sıralarda yer aldı.

GİB internet sitesinde 850 bin TL ve üzerindeki vergi ve cezasını ödemeyen vergi borçlarını içeren 5889 isme yer verirken 1 Haziran 2008-31 Mayıs 2009 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarları 850 bin TL'yi aşan tarhiyatlara ilişkin listesinde ise toplam 547 borçlu mükellefin isimlerini açıkladı.



118 sayfalık liste



Türkiye genelinde 5889 adet borçlunun yer aldığı 850 bin TL ve üzerindeki vergi ve cezasını ödemeyen mükellefler listesi, 50 kişiden oluşan tablolar şeklinde hazırlandı. Liste toplam 118 sayfa tuttu. Ancak şirketlerin vergi borcunun listelerde dağınık bir şekilde yer alması, şirketlerin toplam borçlarının hesaplanmasını imkânsız hale getirdi.



GİB'nin listesinde yer alan şirketler arasında iflas halindeki İmar Bankası ve şubeleri en çok vergi borcu bulunanlar arasında dikkat çekti. En büyük vergi borcu bulunanlar arasında Jetpa Holding ilk sıralarda yer aldı. Jetpa Holding'in borsa ajanlığı ve simsarlığı alanında faaliyetinden 226 milyon 865 bin 769 TL borcu bulunuyor. Jetpa Holding'in yine bu alanda 61 milyon 598 bin TL vergi borcu gözüküyor. Liste tarandığında Jetpa'nın sahibi Fadıl Akgündüz'ün kitap-kitapçık yayımı alanında ise 16.5 milyon TL vergi borcu dikkat çekiyor.



GİB'nin 850 bin TL ve üzerinde vergi borcu bulunanlar listesinde birçok belediye ve belediye kuruluşu yer alıyor. En borçlu belediye ve kuruluşları arasında İETT Genel Müdürlüğü 156 milyon 51 bin TL, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Daire Başkanlığı 121 milyon 31 bin TL, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 24.9 milyon TL, Gebze Belediye Başkanlığı 47.3 milyon TL, Şişli Belediye Başkanlığı 45.7 milyon TL ile dikkat çekiyor.



GİB'nin listesinde yer alan en çok vergi borcu bulunan şirketler arasında UTGS Uludağ Tekstil Giyim ve Konfeksiyon Sanayi Dış Ticaret AŞ başı çekiyor. Şirketin vergi borcu 158 milyon 774 bin 95 TL. Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'nin vergi borcu 151 milyon 83 bin TL. EZE Zeytincilik Gıda İnşaat ve Teksan ve Ticaret AŞ'nin 112 milyon 275 bin TL vergi borcu bulunuyor. Orhan Aslıtürk de 114.7 milyon TL'lik vergi borcuyla (mali müşavirlik) dikkat çekiyor. Listede, Beşiktaş Futbol Yatırım, Sanayi ve Ticaret AŞ (spor malzemeleri toptan satışı bisiklet dahil) 16.2 milyon TL, Yimpaş Yozgat İht. Mad. Pazarlama Sanayi AŞ (çoklu alışveriş perakende satışı) ise 39 milyon TL vergi borcuyla yer alıyor.

