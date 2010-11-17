En büyük vergi affı Doğan Grubu'na yaradı

T24

803 milyon liraya af yok

Axel Springer cezası da silinecek

Su faturasından vergi borcuna kadar bir çok alanda indirime gidilerken vergi konusunda Maliye ile ihtilaflı alacaklar da yapılandırma kapsamına alındı.Habertürk gazetesinin haberine göre, mükellefin başvurması halinde vergi cezalarının tamamı silinirken asıl alacak tutarlarında da ihtilafın safhasına göre yüzde 50 ile 80 oranında indirime gidildi. Gecikme faizleri ise ÜFE baz alınarak yeniden hesaplanacak. İşte bu benzersiz uzlaşma şartlarına göre Doğan’ın 4.8 milyar TL’yi bulan borcu 1.4 milyara kadar inecek.Grup başvuru yaparsa Doğan lehine sonuçlanan 432 milyon liralık davada borcun yüzde 80’i silinecek. Yani borçlu asıl tutarın yüzde 20’sini ödeyerek kurtulacak. Vergi mahkemesinde Maliye lehine sonuçlanan toplamı 803 milyon lirayı bulan vergi aslında ise indirim yapılamayacak. Mahkemede ara karar alınan henüz sonucu alınmayan 566 milyon liralık cezada da Doğan’ın yüzde 50’lik indirim alma hakkı olacak. Böylece sadece anaparası 1.8 milyar lira olan ceza indirim sonrası 1.1 milyar liraya inecek. Bu tutardan da yıllık ÜFE üzerinden bileşiklendirilerek faiz hesaplanacak. 2006’dan 2010’a kadar yapılan hesaplamaya göre 1.1 miyar liralık cezanın faiziyle birlikte toplamı 1.3 milyar lira tutacak.Gruba Axel Springer’e hisse satışı nedeniyle kesilen ceza ve faizle birlikte 1 milyar lirayı aşan davasında da büyük bir indirim söz konusu olacak. Bu davada Doğan’ın lehine karar çıkmış Maliye bu kararı temyize götürmüştü. Eğer Doğan bu ödemeden de kurtulmak isterse cezası silinecek. Faiz de yeniden hesaplanacak. Üstelik anapara tutarı olan 386 milyon liranın da sadece yüzde 20’sini ödeyecek olan Grup bundan da kurtulacak. Bu tutar için 2005 yılından bu yana gecikme faizi hesaplandığında indirim sonrası 114 milyon liraya inecek. Böylece Doğan Grubu toplamda 1.4 milyar lira ödemesi halinde 4.8 milyar liralık vergi, cezası ve faizinden sıyrılmış olacak.