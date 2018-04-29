T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

En büyük ve en küçük hayvanların soyları daha hızlı tükeniyor

ABD'de bilim insanları, en büyük ve en küçük hayvanların nesillerinin tükenmesi riskinin daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, filler gibi ağır hayvanlar doğrudan insanların avlanmaları sonucu, en hafif olanlar ise doğal yaşam alanlarının

29 Nisan 2018 20:30

ABD'deki Oregon Eyalet Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, dünyada en büyük ve en küçük hayvanların nesillerinin tükenmesi ihtimalinin daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, en ağır hayvanlar doğrudan insanların avlanmaları sonucu , en hafif olanlar ise doğal yaşam alanlarının kirlenmesi ve ağaçların kesilmesi gibi nedenlerle sayıca azalıyor.

Dünyanın "altıncı bir toplu soy tükenmesiyle" karşı karşıya olduğu iddiası nedeniyle, bilim insanları çalışmaları soy tükenmeleinin nedenlerini araştırıyor.

ABD'de yapılan bu araştırma gösteriyor ki, "boy önemli".

Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırma ekibinin lideri Prof Bill Ripple BBC'ye raporun detaylarını şöyle açıklıyor:

"En büyük omurgalı canlıların, insanlar tarafından doğrudan öldürülmeleri riski daha fazlayken, en küçük canlılar doğal yaşam alanlarının bozulması riskiyle karşı karşıya."

Araştırmacılar, 25 bine yakın kuş, memeli hayvan, balık, amfibiyan (iki yaşamlı) ve sürüngeni inceleyerek bir veri tabanı oluşturdu.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin ölçütlerine göre, bunlardan yaklaşık 4 bini "kırmızı listede".

Araştırma raporuna göre, fil ve aslan gibi büyük ve karizmatik hayvanların nesillerinin korunması için yetkililer büyük çaba sarf ediliyor.

Sivri fareler ve kurbağalar gibi küçük boyutlu türler ise, "çok daha az ilgi görüyor".

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABDAraştırmayaOregon EyaletEyaletProf Bill Ripple BBCDoğaDoğal Kaynakları Koruma Birliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24