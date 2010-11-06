-EN BÜYÜK UYUŞTURUCU PATRONU ÖLDÜRÜLDÜ MONTERREY (A.A) - 06.11.2010 - Meksika'nın en büyük uyuşturucu kaçakçılığı şebekesinin patronu, ''Tony Tormenta'' takma adıyla tanınan Ezequiel Cardenas, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü Meksika'dan yayın yapan Milenio TV'nin haberinde, Meksika'nın ABD sınırındaki Matamoros'ta, Meksikalı güvenlik güçleriyle çatışmaya giren Cardenas'ın vurularak öldüğü belirtildi. Uzmanlar, Meksika Körfezindeki eski uyuşturucu karteli patronlarından Osiel Cardenas'ın kardeşi olan Ezequiel'in, Osiel'in 2007'de ABD'nin Texas eyaletine iade edilmesinin ardından uyuşturucu çetesinin liderlerinden biri konumuna geldiğini belirtiyor.