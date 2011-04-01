En büyük toplu mezarın listesi

01 Nisan 2011 03:00
T24- 1984 yılında Siirt İHD Şube Başkanı Evin Çiçek, toplu mezara dönüştürülen Kasaplar Deresi’ne gömülenlerin listesini 22 sene önce Siirt İl Jandarma Komutanlığı'ndan aldı. Taraf gazetesinin yayımladığı listede öldürülen kişilerin isimleri, öldürülme tarihleri detaylı olarak belirtiliyor.
Oktay Özilhan'ın haberi (1 Nisan 2011) şöyle:
Türkiye’de toplu mezar kabusunun sembolü olarak kabul edilen Siirt’teki Kasaplar Deresi’ne kaç kişinin gömüldüğü, bunların kimler olduğu konusunda hep rivayetler üretildi. Ne devlet ne de İHD dahil sivil toplum örgütlerinden net bir bilgi verilemedi. 1984’ten itibaren bölgenin en büyük toplu mezarı haline dönüştürülen Kasaplar Deresi’ne atılanların listesine Taraf ulaştı. Bir Avrupa ülkesinde yaşamını sürdüren dönemin Siirt İHD Şube Başkanı Evin Çiçek, o dönem bir idari görevliden Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nın hazırladığı listeyi alabildi. Çiçek’in tam 22 yıldır sakladığı listede öldürülen kişilerin isimleri, öldürülme tarihleri detaylı olarak belirtiliyor.
Taraf ’a konuşan Evin Çiçek, Siirt İHD Başkanı olarak görev yaptığı dönemde insan hakları ihlallerine şahit olduğunu, sorumluların yargılanması için İHD nezdinde girişimlerde bulunduğunu hatırlattı. 1984’ten itibaren çatışmalarda, işkencelerde, köy baskınlarında öldürülen yüzden fazla Kürdün Siirt merkezde çöplük olarak kullanılan Kasaplar Deresi’ne (Newala Qesaba) atıldığı duyumunu aldıklarını belirten Çiçek, şöyle konuştu:
Köpekler cesetleri parçalıyordu
“Bu duyumu belgelemek, ispatlamak için çok çaba gösterdik. Ancak o günün koşulları çok ama çok ağırdı. Bilgisi olan, görgü tanığı denilebilecek hiç kimse konuşamıyordu. Çünkü biliyordu ki konuşursa belki de o mezardakilerden biri kendisi olacaktı. Kasaplar Deresi’ne atıldığını duyduğumuz kişilerin aileleri bile cenazelere sahip çıkamıyordu, gidemiyordu o bölgeye. Yakınlarını arayanlar, haber almak isteyenler de gözaltına alınıp işkencelere maruz bırakıldılar. Şehir çöplüğüne atılan ölülerin cesetleri köpekler tarafından parçalanıyor, mahalle içlerine kadar sürükleniyorlardı. İnsanlar sessizce ağlıyorlardı. Kadınlar göğüslerine vurarak ağıt yakıyorlardı.”
Listeyi jandarma hazırlamış
1989’da çok önemli bir gelişme yaşadığını belirten Çiçek, şöyle devam etti: “Ben İnsan Hakları Derneği yöneticiliğinin yanısıra gazetecilik de yapıyordum. 1989 yılında adını şimdilik açıklayamayacağım Siirtli bir idari görevli bana bir liste verdi. Bu liste Siirt İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından düzenlenmişti. Listede 22 Eylül 1984’ten, 20.2.1989’a kadar yaşanan çatışmalarda öldürülüp Kasaplar Deresi’ne atılanların isimleri vardı.”
Sahte evraklar bile düzenlendi
Çiçek, liste başlığında yer alan “Terörist” tanımlamasının kendisine ait olmadığını, listeleri hazırlayanların kullandıkları sıfat olduğunu vurguladı. Çiçek öldürülenler içinde sadece Ahmet Görnü, Metin Ergin, Ali Tan, Fevzi Selki ve Eyüp Yücehan‘ın cenazelerinin aileleri tarafından alınabildiğini belirtti. Cenazelerin ailelere teslim edilmiş şeklinde sahte evraklar bile düzenlendiğini öne süren İHD eski yöneticilerinden Evin Çiçek, “Mehmet Oktay’ın cenazesi bu duruma kanıttır. Çöplükte olduğu halde, annesinin imzasıyla evrak düzenlenerek, cenaze yakınlarına teslim edilmiş olarak gösteriliyor” dedi. Çiçek, tam 22 yıl sonra açıkladığı bu listeyle çocuklarını arayan annelerin, babaların acısını bir nebze olsun azaltmaya çalıştığını da ifade etti.
İşte toplu mezardakilerin kimliği
01 / 22 Eylül 1984 Şırnak-Karageçit Kerim Baytar, Diyarbakır, 1956
02 / 24 Ekim 1984 Şırnak-Milli J.krk. Çetin Akkurt, Mardin, 1961
03 / 8 Kasım 1984 Şırnak-Karageçit Sait Kaplan, Pervari, 17 yşl.
04 / 07 Şubat 1985 Şirvan-Hürmüz Ahmet Aydın, Mardin, 1964
05 / 07 Şubat 1985 Şirvan-Hürmüz Abdülfettah Onan, Sason, 1960
06 / 07 Şubat 1985 Şirvan-Hürmüz Ekrem Gündüz, Batman, 1960
07 / 09 Mart 1985 Sason-Hedonin Seyithan ..., Van
08 / 09 Mart 1985 Sason-Hedonin Adife Sakık, Muş, 1966
09 / 09 Mart 1985 Sason-Hedonin Enver Duvarcı, Siirt
10 / 09 Mart 1985 Sason-Hedonin Ahmet İbin, Batman, 1952
11 / 09 Mart 1985 Sason-Hedonin Ahmet Ali Demir, Bingöl, 1964
12 / 09 Mart 1985 Sason-Hedonin Hüseyin Yılmaz, Gaziantep
13 / 09 Mart 1985 Sason-Hedonin Mehmet Şah Gündüz, Diyarbakır
14 / 09 Mart 1985 Sason-Hedonin Murat Seyrek, Muş
15 / 16 Mart 1985 Şırnak-Dereler Sadık Örek, Şırnak
16 / 28 Mart 1985 Şırnak-Dişlinar Medeni Keleşoğlu, Diyarbakır, 1965
17 / 02 Mayıs 1985 Eruh-Akdizgin Bedrettin Timurtaş, Eruh, 1961
18 / 02 Mayıs 1985 Eruh-Akdizgin Abdullah Elçiçek, Eruh
19 / 05 Mayıs 1985 Şirvan-Karaca İsmail Bozkuş, Ağrı, 1956
20 / 05 Mayıs 1985 Şirvan-Karaca M. Sait Yıldırım, Midyat, 1961
21 / 11 Mayıs 1985 Eruh-Damlabaşı Hasan Cabadak, Mardin, 1955
22 / 11 Mayıs 1985 Eruh-Damlabaşı Ali Kaya, Midyat, 1962
23 / 11 Mayıs 1985 Eruh-Damlabaşı Ali Sevilgen, Eruh
24 / 11 Mayıs 1985 Eruh-Damlabaşı Nurettin Oruç, Cizre, 1960
25 / 21 Haziran 1985 Şirvan-Yağcılar Haydar Dündar
26 / 29 Haziran 1985 Eruh-Fındık Hanım Yaverkaya, Hilvan, 1959
27 / 29 Haziran 1985 Eruh-Fındık Fadıl Tunç, Eruh, 1955
28 / 29 Haziran 1985 Eruh-Fındık Hasan..... Eruh
29 / 06 Temmuz 1985 Eruh-Akmeşe Kazım Sürgeç, Tunceli, 1965
30 / 06 Temmuz 1985 Eruh-Akmeşe Bedri Özer, Eruh, 1965
31 22 Temmuz 1985 Eruh-Kuyucak Emin Sarık, Beşiri, 1960
32 / 22 Temmuz 1985 Eruh-Kuyucak Çiçek Selcan, Tunceli, 1959
33 / 22 Temmuz 1985 Eruh-Kuyucak Cemal Tunç, Pervari, 1965
34 / 25 Temmuz 1985 Şırnak-Dereler Nuri Aslan, Mardin, 1964
35 / 11 Eylül 1985 Şırnak-Kömür ocağı Müslim Çetin, Gaziantep, 1964
36 / 13 Eylül 1985 Şırnak-Dereler Yusuf
37 / 22 Eylül 1985 Şırnak-Yoğurtçular Fazlı Yıldırım, Gaziantep, 1959
38 / 22 Eylül 1985 Şırnak-Yoğurtçular Rahime Kahraman, Tunceli, 1960
39 / 17 Aralık 1985 Şırnak-Görmeç Osman Şanlı, Mardin, 1953
40 / 04 Ocak 1986 Şırnak-Dereler Hasan Çelik, Şırnak, 1965
41 / 04 Ocak 1986 Şırnak-Dereler Oktay Aydın
42 / 16 Şubat 1986 Eruh-Çırpılı Ali Aksu, Eruh, 1950
43 / 03 Mart 1986 Baykan-Obalı Ahmet Ergin, Beşiri, 1960
44 / 03 Mart 1986 Baykan-Obalı Naci Göktepe, Diyarbakır, 1958
45 / 03 Mart 1986 Baykan-Obalı Kimliği tespit edilemeyen terörist
46 / 07 Mart 1986 Şırnak-Dereler Ömer Babat, Hakkâri, 1958
47 / 28 Mart 1986 Şırnak-Seslice Mahsun Korkmaz, Kozluk, 1959
48 / 16 Nisan 1986 Şırnak-Seslice Kalender İlhan, Şırnak, 1967
49 / 22 Mayıs 1986 Eruh-Tünekpınar Abdülkadir Hançer, Ş.Urfa, 1957
50 / 22 Mayıs 1986 Eruh-Tünekpınar Abdullah Acar, Şırnak, 1959
51 / 22 Mayıs 1986 Eruh-Tünekpınar Ekrem Güven, Diyarbakır, 1966
52 / 26 Ağustos 1986 Şırnak-Seslice Cemil Barkın, Şırnak, 1972
53 / 22 Mart 1987 Şırnak-Balveren Yusuf Bayram, Şırnak, 1950
54 / 29 Mart 1987 Şırnak-Balveren Gürgün Savaş, Şırnak, 1959
55 / 07 Temmuz 1987 Eruh-Kasimi Ekber Bidav, Pertek, 1960
56 / 10 Temmuz 1987 Eruh-Dağyeli Mehmet Oktay, Eruh, 1954
57 / 24 Temmuz 1987 Eruh-Bozatlı Mazun Acar, Midyat, 1948
58 / 24 Temmuz 1987 Eruh-Bozatlı Ramazan Erbek, Eruh, 1968
59 / 13 Eylül 1987 Şırnak-Türkmen Kimliği belirlenemeyen terörist
60 / 25 Ekim 1987 Şırnak-Balveren Kimliği belirlenemeyen terörist
61 / 31 Aralık 1987 Şırnak-Kayaboyun Mehmet Kızıl, Şırnak, 1972
62 / 31 Aralık 1987 Şırnak-Kayaboyun Kimliği belirlenemeyen terörist
63 / 31 Aralık 1987 Şırnak-Kayaboyun Kimliği belirlenemeyen terörist
64 / 08 Şubat 1987 Kozluk-Kolludere Hamit Dağtekin, Beşiri, 1962
65 / 08 Şubat 1987 Kozluk-Kolludere Fevzi Selki, Silvan, 1963
66 / 08 Şubat 1987 Kozluk-Kolludere Eyüphan Yüce, Silvan
67 / 08 Şubat 1987 Kozluk-Kolludere Murat kod adlı Tunceli’den
68 / 08 Şubat 1987 Kozluk-Kolludere Reşit kod adlı Suriyeli
69 / 10 Ekim 1987 Şırnak Çobandere Abdurrahman Motor, İdil, 1955
70 / 11-12 Temmuz 1988 Kozluk-Kolludere Ahmet Görnü (Rızgar)
71 / 11-12 Temmuz 1988 Kozluk-Kolludere Kasım Kocamak (Uğur)
72 / 11-12 Temmuz 1988 Kozluk-Kolludere Metin Ergin (Hamit)
73 / 11-12 Temmuz 1988 Kozluk-Kolludere Ali Tan
74 / 11-12 Temmuz 1988 Kozluk-Kolludere Mehmet Samih Eren
75 / 11-12 Temmuz 1988 Kozluk-Kolludere Cemal Tepe (Hakkı)
76 / 11-12 Temmuz 1988 Kozluk-Kolludere İbrahim Turak
77 / 11-12 Temmuz 1988 Kozluk-Kolludere Mehmet Melki
78 / 20.11.1988 Eruh-Peyamlı Edip Göker
79 / 24.11.1988 Şırnak-Kızılsu.... Kimliği belirsiz çürümüş
80 / 05.12.1988 Şırnak-Alkemer Murat Kapalıgöz
81 / 05.12.1988 Şırnak-Alkemer Veysi Güzel
82 / 20.2.1989 Eruh-Salkımbağları Kimliği belirsiz
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