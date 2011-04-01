En büyük toplu mezarın listesi

T24- 1984 yılında Siirt İHD Şube Başkanı Evin Çiçek, toplu mezara dönüştürülen Kasaplar Deresi’ne gömülenlerin listesini 22 sene önce Siirt İl Jandarma Komutanlığı'ndan aldı. Taraf gazetesinin yayımladığı listede öldürülen kişilerin isimleri, öldürülme tarihleri detaylı olarak belirtiliyor.









Oktay Özilhan'ın haberi (1 Nisan 2011) şöyle:

Türkiye’de toplu mezar kabusunun sembolü olarak kabul edilen Siirt’teki Kasaplar Deresi’ne kaç kişinin gömüldüğü, bunların kimler olduğu konusunda hep rivayetler üretildi. Ne devlet ne de İHD dahil sivil toplum örgütlerinden net bir bilgi verilemedi. 1984’ten itibaren bölgenin en büyük toplu mezarı haline dönüştürülen Kasaplar Deresi’ne atılanların listesine Taraf ulaştı. Bir Avrupa ülkesinde yaşamını sürdüren dönemin Siirt İHD Şube Başkanı Evin Çiçek, o dönem bir idari görevliden Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nın hazırladığı listeyi alabildi. Çiçek’in tam 22 yıldır sakladığı listede öldürülen kişilerin isimleri, öldürülme tarihleri detaylı olarak belirtiliyor.

Taraf ’a konuşan Evin Çiçek, Siirt İHD Başkanı olarak görev yaptığı dönemde insan hakları ihlallerine şahit olduğunu, sorumluların yargılanması için İHD nezdinde girişimlerde bulunduğunu hatırlattı. 1984’ten itibaren çatışmalarda, işkencelerde, köy baskınlarında öldürülen yüzden fazla Kürdün Siirt merkezde çöplük olarak kullanılan Kasaplar Deresi’ne (Newala Qesaba) atıldığı duyumunu aldıklarını belirten Çiçek, şöyle konuştu:



Köpekler cesetleri parçalıyordu



“Bu duyumu belgelemek, ispatlamak için çok çaba gösterdik. Ancak o günün koşulları çok ama çok ağırdı. Bilgisi olan, görgü tanığı denilebilecek hiç kimse konuşamıyordu. Çünkü biliyordu ki konuşursa belki de o mezardakilerden biri kendisi olacaktı. Kasaplar Deresi’ne atıldığını duyduğumuz kişilerin aileleri bile cenazelere sahip çıkamıyordu, gidemiyordu o bölgeye. Yakınlarını arayanlar, haber almak isteyenler de gözaltına alınıp işkencelere maruz bırakıldılar. Şehir çöplüğüne atılan ölülerin cesetleri köpekler tarafından parçalanıyor, mahalle içlerine kadar sürükleniyorlardı. İnsanlar sessizce ağlıyorlardı. Kadınlar göğüslerine vurarak ağıt yakıyorlardı.”



Listeyi jandarma hazırlamış



1989’da çok önemli bir gelişme yaşadığını belirten Çiçek, şöyle devam etti: “Ben İnsan Hakları Derneği yöneticiliğinin yanısıra gazetecilik de yapıyordum. 1989 yılında adını şimdilik açıklayamayacağım Siirtli bir idari görevli bana bir liste verdi. Bu liste Siirt İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından düzenlenmişti. Listede 22 Eylül 1984’ten, 20.2.1989’a kadar yaşanan çatışmalarda öldürülüp Kasaplar Deresi’ne atılanların isimleri vardı.”

Sahte evraklar bile düzenlendi





Çiçek, liste başlığında yer alan “Terörist” tanımlamasının kendisine ait olmadığını, listeleri hazırlayanların kullandıkları sıfat olduğunu vurguladı. Çiçek öldürülenler içinde sadece Ahmet Görnü, Metin Ergin, Ali Tan, Fevzi Selki ve Eyüp Yücehan‘ın cenazelerinin aileleri tarafından alınabildiğini belirtti. Cenazelerin ailelere teslim edilmiş şeklinde sahte evraklar bile düzenlendiğini öne süren İHD eski yöneticilerinden Evin Çiçek, “Mehmet Oktay’ın cenazesi bu duruma kanıttır. Çöplükte olduğu halde, annesinin imzasıyla evrak düzenlenerek, cenaze yakınlarına teslim edilmiş olarak gösteriliyor” dedi. Çiçek, tam 22 yıl sonra açıkladığı bu listeyle çocuklarını arayan annelerin, babaların acısını bir nebze olsun azaltmaya çalıştığını da ifade etti.



İşte toplu mezardakilerin kimliği







01 / 22 Eylül 1984 Şırnak-Karageçit Kerim Baytar, Diyarbakır, 1956

02 / 24 Ekim 1984 Şırnak-Milli J.krk. Çetin Akkurt, Mardin, 1961

03 / 8 Kasım 1984 Şırnak-Karageçit Sait Kaplan, Pervari, 17 yşl.

04 / 07 Şubat 1985 Şirvan-Hürmüz Ahmet Aydın, Mardin, 1964

05 / 07 Şubat 1985 Şirvan-Hürmüz Abdülfettah Onan, Sason, 1960

06 / 07 Şubat 1985 Şirvan-Hürmüz Ekrem Gündüz, Batman, 1960

07 / 09 Mart 1985 Sason-Hedonin Seyithan ..., Van

08 / 09 Mart 1985 Sason-Hedonin Adife Sakık, Muş, 1966

09 / 09 Mart 1985 Sason-Hedonin Enver Duvarcı, Siirt

10 / 09 Mart 1985 Sason-Hedonin Ahmet İbin, Batman, 1952

11 / 09 Mart 1985 Sason-Hedonin Ahmet Ali Demir, Bingöl, 1964

12 / 09 Mart 1985 Sason-Hedonin Hüseyin Yılmaz, Gaziantep

13 / 09 Mart 1985 Sason-Hedonin Mehmet Şah Gündüz, Diyarbakır

14 / 09 Mart 1985 Sason-Hedonin Murat Seyrek, Muş

15 / 16 Mart 1985 Şırnak-Dereler Sadık Örek, Şırnak

16 / 28 Mart 1985 Şırnak-Dişlinar Medeni Keleşoğlu, Diyarbakır, 1965

17 / 02 Mayıs 1985 Eruh-Akdizgin Bedrettin Timurtaş, Eruh, 1961

18 / 02 Mayıs 1985 Eruh-Akdizgin Abdullah Elçiçek, Eruh

19 / 05 Mayıs 1985 Şirvan-Karaca İsmail Bozkuş, Ağrı, 1956

20 / 05 Mayıs 1985 Şirvan-Karaca M. Sait Yıldırım, Midyat, 1961

21 / 11 Mayıs 1985 Eruh-Damlabaşı Hasan Cabadak, Mardin, 1955

22 / 11 Mayıs 1985 Eruh-Damlabaşı Ali Kaya, Midyat, 1962

23 / 11 Mayıs 1985 Eruh-Damlabaşı Ali Sevilgen, Eruh

24 / 11 Mayıs 1985 Eruh-Damlabaşı Nurettin Oruç, Cizre, 1960

25 / 21 Haziran 1985 Şirvan-Yağcılar Haydar Dündar

26 / 29 Haziran 1985 Eruh-Fındık Hanım Yaverkaya, Hilvan, 1959

27 / 29 Haziran 1985 Eruh-Fındık Fadıl Tunç, Eruh, 1955

28 / 29 Haziran 1985 Eruh-Fındık Hasan..... Eruh

29 / 06 Temmuz 1985 Eruh-Akmeşe Kazım Sürgeç, Tunceli, 1965

30 / 06 Temmuz 1985 Eruh-Akmeşe Bedri Özer, Eruh, 1965

31 22 Temmuz 1985 Eruh-Kuyucak Emin Sarık, Beşiri, 1960

32 / 22 Temmuz 1985 Eruh-Kuyucak Çiçek Selcan, Tunceli, 1959

33 / 22 Temmuz 1985 Eruh-Kuyucak Cemal Tunç, Pervari, 1965

34 / 25 Temmuz 1985 Şırnak-Dereler Nuri Aslan, Mardin, 1964

35 / 11 Eylül 1985 Şırnak-Kömür ocağı Müslim Çetin, Gaziantep, 1964

36 / 13 Eylül 1985 Şırnak-Dereler Yusuf

37 / 22 Eylül 1985 Şırnak-Yoğurtçular Fazlı Yıldırım, Gaziantep, 1959

38 / 22 Eylül 1985 Şırnak-Yoğurtçular Rahime Kahraman, Tunceli, 1960

39 / 17 Aralık 1985 Şırnak-Görmeç Osman Şanlı, Mardin, 1953

40 / 04 Ocak 1986 Şırnak-Dereler Hasan Çelik, Şırnak, 1965

41 / 04 Ocak 1986 Şırnak-Dereler Oktay Aydın

42 / 16 Şubat 1986 Eruh-Çırpılı Ali Aksu, Eruh, 1950

43 / 03 Mart 1986 Baykan-Obalı Ahmet Ergin, Beşiri, 1960

44 / 03 Mart 1986 Baykan-Obalı Naci Göktepe, Diyarbakır, 1958

45 / 03 Mart 1986 Baykan-Obalı Kimliği tespit edilemeyen terörist

46 / 07 Mart 1986 Şırnak-Dereler Ömer Babat, Hakkâri, 1958

47 / 28 Mart 1986 Şırnak-Seslice Mahsun Korkmaz, Kozluk, 1959

48 / 16 Nisan 1986 Şırnak-Seslice Kalender İlhan, Şırnak, 1967

49 / 22 Mayıs 1986 Eruh-Tünekpınar Abdülkadir Hançer, Ş.Urfa, 1957

50 / 22 Mayıs 1986 Eruh-Tünekpınar Abdullah Acar, Şırnak, 1959

51 / 22 Mayıs 1986 Eruh-Tünekpınar Ekrem Güven, Diyarbakır, 1966

52 / 26 Ağustos 1986 Şırnak-Seslice Cemil Barkın, Şırnak, 1972

53 / 22 Mart 1987 Şırnak-Balveren Yusuf Bayram, Şırnak, 1950

54 / 29 Mart 1987 Şırnak-Balveren Gürgün Savaş, Şırnak, 1959

55 / 07 Temmuz 1987 Eruh-Kasimi Ekber Bidav, Pertek, 1960

56 / 10 Temmuz 1987 Eruh-Dağyeli Mehmet Oktay, Eruh, 1954

57 / 24 Temmuz 1987 Eruh-Bozatlı Mazun Acar, Midyat, 1948

58 / 24 Temmuz 1987 Eruh-Bozatlı Ramazan Erbek, Eruh, 1968

59 / 13 Eylül 1987 Şırnak-Türkmen Kimliği belirlenemeyen terörist

60 / 25 Ekim 1987 Şırnak-Balveren Kimliği belirlenemeyen terörist

61 / 31 Aralık 1987 Şırnak-Kayaboyun Mehmet Kızıl, Şırnak, 1972

62 / 31 Aralık 1987 Şırnak-Kayaboyun Kimliği belirlenemeyen terörist

63 / 31 Aralık 1987 Şırnak-Kayaboyun Kimliği belirlenemeyen terörist

64 / 08 Şubat 1987 Kozluk-Kolludere Hamit Dağtekin, Beşiri, 1962

65 / 08 Şubat 1987 Kozluk-Kolludere Fevzi Selki, Silvan, 1963

66 / 08 Şubat 1987 Kozluk-Kolludere Eyüphan Yüce, Silvan

67 / 08 Şubat 1987 Kozluk-Kolludere Murat kod adlı Tunceli’den

68 / 08 Şubat 1987 Kozluk-Kolludere Reşit kod adlı Suriyeli

69 / 10 Ekim 1987 Şırnak Çobandere Abdurrahman Motor, İdil, 1955

70 / 11-12 Temmuz 1988 Kozluk-Kolludere Ahmet Görnü (Rızgar)

71 / 11-12 Temmuz 1988 Kozluk-Kolludere Kasım Kocamak (Uğur)

72 / 11-12 Temmuz 1988 Kozluk-Kolludere Metin Ergin (Hamit)

73 / 11-12 Temmuz 1988 Kozluk-Kolludere Ali Tan

74 / 11-12 Temmuz 1988 Kozluk-Kolludere Mehmet Samih Eren

75 / 11-12 Temmuz 1988 Kozluk-Kolludere Cemal Tepe (Hakkı)

76 / 11-12 Temmuz 1988 Kozluk-Kolludere İbrahim Turak

77 / 11-12 Temmuz 1988 Kozluk-Kolludere Mehmet Melki

78 / 20.11.1988 Eruh-Peyamlı Edip Göker

79 / 24.11.1988 Şırnak-Kızılsu.... Kimliği belirsiz çürümüş

80 / 05.12.1988 Şırnak-Alkemer Murat Kapalıgöz

81 / 05.12.1988 Şırnak-Alkemer Veysi Güzel

82 / 20.2.1989 Eruh-Salkımbağları Kimliği belirsiz