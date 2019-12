“En büyük tehdit Barcelona”

Manchester United’ın tecrübeli teknik direktörü Alex Ferguson, Şampiyonlar Ligi’ndeki en büyük rakiplerin Barcelona olduğuna olduğunu ifade etti.



Ada basını bu sezon 5 kupa hedefinin önündeki en büyük engelin Liverpool olduğunu düşünse de, tecrübeli teknik direktör Şampiyonlar Ligi’ndeki en büyük rakiplerinin Barcelona olduğuna inandığını ifade ediyor.



Barcelona’nın harika bir sezon geçirdiğini hatırlatan İskoç teknik adam, “Barcelona’nın ne kadar iyi bir sezon geçirdiğini söylememe gerek bile yok. Lyon karşısında sergiledikleri performansla ne kadar güçlü bir takım olduklarını bir kez daha gösterdiler” dedi.



Katalan ekibinin her takım için büyük bir tehdit oluşturacağını belirten Ferguson, “Barcelona her takım için büyük bir tehdit. Geçen sene biz de çok başarılı bir sezon geçirdik ama hala dikkatli olmalıyız” dedi.



Barcelona’nın Guardiola’nın gelişiyle özellikle savunma bölgesinde güçlendiklerini hatırlatan Ferguson, “Frank Rijkaard’a bile eleştiri getirmiyorum. Ama Guardiola’nın gelişiyle özellikle savunmada daha iyi oldular” dedi.



Manchester United Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde Porto ile eşleşti. İlk maç 7 Nisan’da Old Trafford’da oynanacak.