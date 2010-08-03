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Spor

En büyük taraftar kitlesi Galatasaray'da

En büyük sosyal paylaşım sitesi Facebook, dünyadaki en büyük taraftar kitlesine sahip kulübün Galatasaray olduğunu ortaya çıkardı.

03 Ağustos 2010 03:00

T24- Kullanıcı sayısı 500 milyonu aşan sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yapılan bir araştırma, dünyadaki en büyük taraftar kitlesine sahip kulübün Galatasaray olduğunu gösterdi.


Spor haberleri ve yorumlarının yer aldığı internet sitesi "sportingintelligence"de yayımlanan Nick Harris imzalı araştırmaya göre, Facebook'ta grubu bulunan tüm spor kulüpleri arasında Galatasaray en büyük popülariteye sahip.


Taraftarlarının sanal dünyadaki desteğini arkasına alan sarı-kırmızılı takım, popülerlikte Barcelona, Manchester United ve Real Madrid gibi dünyanın dev kulüplerini geride bıraktı.


İlk 10'da 3 Türk takımı


Listenin başındaki Galatasaray dışında Fenerbahçe ve Beşiktaş da listenin ilk 10'unda yer buldu. Sarı-lacivertli ekip, "en popüler spor kulüpleri" sıralamasında 3. sırada yer alırken, Beşiktaş taraftarı, takımlarını listede 8. sıraya yerleştirdi.

Sıralamada yer alan ilk 10 kulüp şöyle:

1) Galatasaray                     Türkiye
2) Barcelona                         İspanya
3) Fenerbahçe                     Türkiye
4) Real Madrid                     İspanya
5) LA Lakers                        ABD
6) Liverpool                          İngiltere
7) NY Yankees                    ABD
8) Beşiktaş                          Türkiye
9) Boston Red Sox             ABD
10) Manchester United      İngiltere

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