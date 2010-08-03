En büyük taraftar kitlesi Galatasaray'da

T24- Kullanıcı sayısı 500 milyonu aşan sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yapılan bir araştırma, dünyadaki en büyük taraftar kitlesine sahip kulübün Galatasaray olduğunu gösterdi.



Spor haberleri ve yorumlarının yer aldığı internet sitesi "sportingintelligence"de yayımlanan Nick Harris imzalı araştırmaya göre, Facebook'ta grubu bulunan tüm spor kulüpleri arasında Galatasaray en büyük popülariteye sahip.



Taraftarlarının sanal dünyadaki desteğini arkasına alan sarı-kırmızılı takım, popülerlikte Barcelona, Manchester United ve Real Madrid gibi dünyanın dev kulüplerini geride bıraktı.



İlk 10'da 3 Türk takımı



Listenin başındaki Galatasaray dışında Fenerbahçe ve Beşiktaş da listenin ilk 10'unda yer buldu. Sarı-lacivertli ekip, "en popüler spor kulüpleri" sıralamasında 3. sırada yer alırken, Beşiktaş taraftarı, takımlarını listede 8. sıraya yerleştirdi.

Sıralamada yer alan ilk 10 kulüp şöyle:

1) Galatasaray Türkiye

2) Barcelona İspanya

3) Fenerbahçe Türkiye

4) Real Madrid İspanya

5) LA Lakers ABD

6) Liverpool İngiltere

7) NY Yankees ABD

8) Beşiktaş Türkiye

9) Boston Red Sox ABD

10) Manchester United İngiltere