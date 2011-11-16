T24 LogoT24 Logo
Dünya

En büyük sarı elmas, 11 milyon dolar CENEVRE (A.A)

16 Kasım 2011 01:20

-En büyük sarı elmas, 11 milyon dolar CENEVRE (A.A) - 15.11.2011 - Dünyanın bilinen en büyük sarı elması, Sotheby's Müzayede Evi'nin İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği müzayedede 10,9 milyon dolara satıldı.  Sotheby's Müzayede Evi, armut şeklindeki ''Sun Drop (Güneş Damlası)'' adlı elmasa 11 milyon ila 15 milyon arasında değer biçmişti.   Merkezi New York'ta bulunan Cora International adlı şirket tarafından satılan elması, müzayedeye telefonla katılan bir kişinin aldığı açıklandı.  Değerli taş uzmanları, parlak sarı elmasın olası en yüksek renk derecesine sahip olduğunu açıklamıştı.  110,3 karat elmas, geçen yıl Güney Afrika'da bulunmuştu.  Elmaslarda sarı renge, karbon molekülleri arasına sıkışan ve milyonlarca yıl içinde sertleşen nitrojen çökeltileri neden oluyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24