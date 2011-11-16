-En büyük sarı elmas, 11 milyon dolar CENEVRE (A.A) - 15.11.2011 - Dünyanın bilinen en büyük sarı elması, Sotheby's Müzayede Evi'nin İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği müzayedede 10,9 milyon dolara satıldı. Sotheby's Müzayede Evi, armut şeklindeki ''Sun Drop (Güneş Damlası)'' adlı elmasa 11 milyon ila 15 milyon arasında değer biçmişti. Merkezi New York'ta bulunan Cora International adlı şirket tarafından satılan elması, müzayedeye telefonla katılan bir kişinin aldığı açıklandı. Değerli taş uzmanları, parlak sarı elmasın olası en yüksek renk derecesine sahip olduğunu açıklamıştı. 110,3 karat elmas, geçen yıl Güney Afrika'da bulunmuştu. Elmaslarda sarı renge, karbon molekülleri arasına sıkışan ve milyonlarca yıl içinde sertleşen nitrojen çökeltileri neden oluyor.