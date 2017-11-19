En büyük rakibi Leonidis'ten Naim Süleymanoğlu açıklaması

Naim Süleymanoğlu'nun en büyük rakibi olan Yunan Valerios Leonidis, Skorer'e konuştu, efsane sporcunun ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Efsanenin cenaze törenine özel davetle en büyük rakibi Yunan Leonidis de geldi. Yunan halterciye, İstanbul'da Dünya Şampiyonu Milli haltercilerimiz Sunay Bulut ve Halil Mutlu eşlik etti.

Yunan Valerios Leonidis, Naim Süleymanoğlu’nun ölümünün ardından Skorer’e, “Kendimi iyi hissetmiyorum” diye açıklama yapınca Gençlik ve spor Bakanı Osman Bak’ın özel talimatıyla cenaze törenine davet edildi. Leonidis, Türkiye’nin davetini kabul ederek bugün Sabah 07.00 uçağı ile Yunanistan’tan Türkiye’ye geldi. Leonidis, Süleymanoğlu’nun cenaze törenine katıldı.

51 yaşındaki eski halterci Yunan Valerios Leonidis "Şu an kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Kötü haberi aldım ve çok üzgünüm. O benim rakibim ama aynı zamanda arkadaşımdı, söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.

''Biz en iyiyiz''

Yıllar boyu Naim Süleymanoğlu'nun gölgesinde kalan, dünya rekoru kırdığı müsabakalarda bile Naim'in ardından yeni bir rekor kırarak kendisini geride bıraktığı Yunan sporcuya, hayatını kaybeden efsane ile aralarında geçen en unutamadığı anı sorunca Leonidis şu yanıtı verdi:

"Aslında Naim Süleymanoğlu ile geçirdiğim her an çok değerliydi. Hepsi çok özeldi. Ancak Atlanta'yı özellikle hiç unutmam. O altın, ben gümüş madalya almıştım. Madalya seremonisi öncesinde kendisine 'En iyi sensin' dedim. Naim ise bana 'Biz en iyiyiz' diye cevap verdi"