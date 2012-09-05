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Ekonomi

En büyük postal ihalesi Türk firmanın

Türk firması İngiliz ordusuna 4 yıl boyunca 300 bin çift bot üretecek

05 Eylül 2012 14:29

Dünyanın en büyük postal ihalesini Türk firması YDS kazandı. Şirket İngiliz ordusuna 4 yıl boyunca 300 bin çift bot üretecek.
 
İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından açılan ciro bazında dünyanın en büyük askeri bot (postal) alım ihalesini Yakupoğlu Tekstil ve Deri Sanayi A.Ş (YDS) kazandı.

80 milyon dolarlık ihalede 47 firma arasında öne çıkarak İngiltere ordusunun resmi tedarikçisi olmaya hak kazanan YDS, 4 yıl boyunca yaklaşık 300 bin çift botu İngiltere ordusu için üretecek.

YDS Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Yakupoğlu, "Şu anda Avrupa'nın bot pazarının yüzde 10'ununa hakimiz. 5 yıl içinde 3'te 1'ine hakim olmayı hedefliyoruz'' dedi.

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