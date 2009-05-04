En büyük Panathinaikos



Euroleague finalinde CSKA Moskova'yı 73-71 yenen Yunan ekibi Panathinaikos, Avrupa şampiyonu oldu.





Basketbolda ULEB Avrupa Ligi'nde 2008-2009 sezonu şampiyonluğunu, finalde geçen yılın şampiyonu Rusya'nın CSKA Moskova takımını 73-71 yenen Yunanistan'ın Panathinaikos takımı kazandı.



Almanya'nın başkenti Berlin'deki O2 World Salonu'nda düzenlenen ligin ''Dörtlü Final'' mücadelesi, bu gece yapılan üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlandı.



13 bin 238 biletli seyircinin izlediği final maçında, 2007 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'daki finalde de karşılaşan CSKA Moskova ile Panathinaikos mücadele ettiler. Mücadelenin ilk yarısında rakibine bariz bir üstünlük kuran Yunan temsilcisi, ilk periyotu 21-16 önde geçtikten sonra 2. periyotta farkı daha da artırdı ve devreyi 48-28 üstün tamamladı.



İkinci yarıya iyi başlayan taraf ise CSKA Moskova oldu. Bu yarıda farkı kapatmak için hücum ve savunmada oldukça etkili bir performans ortaya koyan Rus ekibi, 3. periyot sonunda farkı 10 sayıya (56-46) indirirken, bu devredeki 45-23'lük devre skoru maçı kazanmasına yetmedi ve Panathinaikos, salondan 73-71 galip ayrılarak, tarihinde bu kupada çıktığı 6. finalde 5. şampiyonluğuna ulaştı.



Son 3 yılda 2 şampiyonluk birden kazanan ve tarihinde bu kupadaki 9. finaline çıkan CSKA Moskova ise 4 şampiyonlukta kaldı.



İki takım arasında 2007 yılında Atina'da yapılan final maçını da Yunanistan temsilcisi 93-91 kazanarak şampiyonluk elde etmişti.



Karşılaşmanın ''en değerli oyuncusu'' (MVP) olarak, müsabakayı 13 sayıyla tamamlayan Panathinaikos'un milli basketbolcusu Vasilis Spanoulis seçilirken, şampiyon ekipte Fotsis, 13 sayı, 8 ribaunt ve 1 asist, Diamantidis, 10 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalma, Jasikevicius da 10 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ve 1 top çalmayla galibiyette pay sahibi oldular.



Rus ekibinde ise J. R. Holden, 14 sayı, 1 ribaunt, 4 asist ve 2 top çalma, Siskauskas, 13 sayı ve 1 top çalma, Langdon ise 13 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle oynadılar.



ERSAN'LI BARCELONA ÜÇÜNCÜ



Bu karşılaşmadan önce yapılan üçüncülük mücadelesinde ise İspanya'nın Barcelona takımı, Yunanistan'ın Olympiakos takımını 95-79 (46-30) yenerek, ligde bu sezonun üçüncülüğünü kazandı.



Barcelona'da 10 dakika sahada kalan milli sporcu Ersan İlyasova, maçı 7 sayı ve 3 ribauntla tamamladı. İspanyol ekibinde en etkili isim, 20 sayı ve 4 ribauntla David Andersen olurken, Yunan ekibinde de Lynn Greer, 19 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalma performansı gösterdi.



