En büyük ödül oynamak



Bayern Münih'te oynayan milli futbolcu Hamit Altıntop, kendisine görev verilmesinin en büyük övgü olduğunu söyledi.



Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te oynayan milli futbolcu Hamit Altıntop, teknik direktör Jürgen Klinsmann'ın kendisine maçlarda görev vermesinin en büyük övgü olacağını belirtti.



Hamit, Kicker adlı spor dergisinde yayınlanan röportajında, Klinsmann'ın Dubai'de kendisini övdüğünün hatırlatılması üzerine, ''Daha önemlisi bana görev vermesi. Bu benim için en büyük övgü olur. Ancak ben iyimserim. Gerçekçi olmak gerekiyor. Böyle bir kulüpte hedeflerin olması ve bunları adım adım gerçekleştirmek çok önemli'' dedi.



Geçirdiği iki önemli sakatlıktan sonra tüm çalışmaların kendisine keyif verdiğini ifade eden Hamit, ''Dubai'daki hazırlık kampında özgüveniniz yüksek gibi. Bu nereden kaynaklanıyor'' şeklindeki soruya, ''Bu özgüveni kendi kendime kazandım. Bu sağlıklı bir özgüven'' karşılığını verdi.



Sürekli şekilde başarılı olmak isteyen bir sporcunun iniş ve çıkışlı performansının da kendisi için önemli olduğunu kaydeden Hamit, takım içinde huzursuzluk yaratan bir oyuncu olmadığını, ancak sahada oynayabilmek için her şeyi yaptığını ve bu çalışmalarının ödüllendirileceğini ümit ettiğini anlattı.



Bundesliga'da çok sayıda maç oynadığını, Avrupa Şampiyonası'nın da kendisi için çok büyük bir adım olduğunu belirten Hamit, sürekli hak iddia eden bir oyuncu olmadığını, bilakis oyuncuları motive ettiğini ve genç oyunculara nelere dikkat etmeleri gerektiğini söylediğini, bu nedenle bir takıma liderlik yapabilecek yeteneğe sahip olduğunu ifade etti.



Takım arkadaşı Franck Ribery'nin takıma yeni oyuncuların transfer edilmesini istediğinin hatırlatılması üzerine de Hamit, ''Hangi kulüp büyük oyuncular aldıktan sonra Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu? Kim yeni bir oyuncu istiyorsa, bunun kim olduğunu ve hangi pozisyonda oynamasını istediğini söylemesi gerekli'' dedi.



Hamit, Bayern Münih ile 2010 yılında sona erecek olan sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı yönünde bir soruya karşılık da bu konuyu şimdiye kadar hiç düşünmediğini, ancak kendisini çok iyi hissettiğini, bu kulüpte oynama imkanı bulduğu için müteşekkir olduğunu ve sözleşmeyi uzatabileceğini kaydetti.

