'En büyük meydan' projesinde ikinci aşama

T24 - Mehmet Demirkaya

İstanbul’un “en büyük meydanı” olacak iddiasıyla kamuoyuna açıklanan, Çağlayan Meydan düzenleme projesinin ikinci adımı bazı yurttaşların canını acıtacak. Çağlayan kavşak projesi için bazı özel mülkler kamulaştırılacak, gecekondular yıkılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi cuma günkü oturumunda, Çağlayan Kavşak projesinin yapımı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a, Karayolları Genel Müdürlüğü ile protokol yapma yetkisi verdi. Çağlayan Kavşağı’nın yapımı için kaç bina ve gecekondunun yıkılacağı ile ilgili sorumuza yetkililer yanıt vermedi.







Gecekondu tasfiyesi



Belediye Meclisi’ne sunulan protokol taslağına göre işin konusu özetle şöyle tanımlanıyor: “Özel ve kamu taşınmazların kamulaştırılması, işgallerin kaldırılması, gecekondu tasfiyesi vb. projenin uygulanması sırasında engellerin iki kurumun işbirliğiyle kaldırılması”.





Gecekondular için enkaz bedeli ödenecek



Protokole göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yükümlülükleri arasında gecekonduların tasfiyesi ve tahliyelerin gerçekleştirilmesi gibi oldukça zor maddeler var. Gerekli planları yapmak, yapılan işleri Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bildirmek dışında şu işlemleri Belediye yapacak:



- Çağlayan Kavşak projesinde yer alan Hazine, Belediye mülklerinin tasfiyesi ve özel mülklerin kamulaştırılması ve bu işlemlerin en geç 6 ayda ivedi Bakanlar Kurulu Kararı ile sonuçlandırılması.

- Gecekondu tasfiyesinde ihtiyaç sahiplerine konut veya enkaz bedelinin ödenmesi.

- Tahliyelerin gerçekleştirilmesi ve yıkımının sağlanması için gerekli önlemleri almak.





Bakanlar Kurulu’undan acil karar



Protokole göre, Çağlayan Kavşağı’nın yapılacağı parsellerin “acele kamulaştırılması için” Bakanlar Kurulu Kararı aldırmak, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün(KGM) sorumluluğunda. KGM’nin diğer sorumlulukları şunlar:



- Proje kapsamında özel mülklere ait kamulaştırma bedellerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) ödenmesi.



- İBB ve Maliye Bakanlığı mülkiyetinde bulunan taşınmazlardaki gecekondu tasfiyesinde çıkan giderlerin ödenmesi(bina bedellerinin).



- Tahliye edilen binaların yıkımının KGM’ce sağlanması ve enkazların kaldırılması KGM sorumluluğundadır.





İhale yapıldı, sonuç açıklanmadı



Çağlayan Kavşağı’nın yapı Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından davet usulüyle(MD21B) yapıldı. “Mecidiyeköy Katılımı-Çağlayan Kavşağı Arası Yolu” olarak tanımlanan ve 2010/113616 kayıt numaralı ihale teyit alındı ancak sonuç henüz açıklanmadı. İhaleye onay ise 5 Ağustos 2010 tarihinde verildi.





