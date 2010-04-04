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Dünya

En büyük mercan kayalıkları tehdit altında

Avustralya kıyılarında karaya oturan Çin bandıralı bir gemideki yakıt sızıntısının, dünyanın en büyük mercan kayalıkları olarak bilinen Büyük Mercan Resi

04 Nisan 2010 03:00

T24 - Avustralya kıyılarında karaya oturan Çin bandıralı bir gemideki yakıt sızıntısının, dünyanın en büyük mercan kayalıkları olarak bilinen Büyük Mercan Resifini (The Great Barrier Reef) tehdit ettiği bildirildi.

Queensland eyaleti sahil güvenlik yetkilileri, "Shen Neng 1" adındaki kömür yüklü geminin gece saatlerinde ülkenin kuzeydoğu kesimindeki mercan kayalıklarıyla Great Keppel adasının doğu kesiminde karaya oturduğunu, sabah saatlerinde ise gemiden yakıt sızdığının tespit edildiğini söyledi.

Yakıt sızıntısı miktarının fazla olmadığını belirten yetkililer, buna rağmen mevcut sızıntının da dünyanın en büyük mercan kayalıklarının bulunduğu bölgede çevre açısından ciddi zararlara yol açabileceğinden endişe edildiğini kaydetti.

Büyük Mercan Resifi, yaklaşık 2 bin kilometre uzunluğundaki mercan adaları zinciri olarak ülkenin başta gelen turistik merkezleri arasında yer alıyor.

Mercan adaları, denizlerde pek çok çeşit ve farklı güzellikte canlının yaşadığı bölgeler olması nedeniyle ekolojik zenginlik açısından da büyük önem taşıyor.



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