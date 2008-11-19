En büyük kimya şirketi 80 fabrikasını kapattı

Dünyanın en büyük kimya şirketi olan BASF, dünya genelinde 80 fabrikasını geçici olarak kapatma kararı aldı.



BASF CEO'su Dr. Jürgen Hambrecht dünya çapında 80 fabrikalarını geçici olarak kapatma kararı aldıklarını ve 20 bin çalışana ücretli izin vereceklerini açıkladı.



Hambrecht, "Kimya sektöründe 2008 Ocak ayından bu yana bir daralma yaşanıyordu. Dünyadaki global mali kriz sektörü bir daha vurdu. Özellikle otomotiv sektörünün verdiği siparişleri birbir iptal etmesi bu üzücü kararı vermemizde etkili oldu" dedi.



Kapatılacak olan 80 fabrikanın 50'si Avrupa'da, 20'si Asya'da, 10'u da Kuzey Amerika'da bulunuyor.



BASF'ın bu kararı Türkiye'deki yatırımlarını kapsamıyor



BASF Türk CEO'su ve BASF Business Center Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (BCT) Yöneticisi Dr. Jürgen Barwich, yaptığı açıklamada, "Bu karara Türkiye dahil değil. Tesislerimiz ful kapasite çalışmaya devam ediyor" dedi.



18 ülkeyi Türkiye’den yönetiyor



BASF, 128 yıldır etkin olduğu Türkiye pazarında 37 yıldan bu yana kendi üretim tesisiyle faaliyet gösteriyor. 2007 yılında Türkiye’de, faaliyet gösteren diğer grup şirketleri ile birlikte yaklaşık 500 Milyon Avro ciro elde eden BASF’in Orta Doğu ve Kuzey Afrika faaliyetleri de merkezi İstanbul’da bulunan Business Center Turkey, Middle East & North Africa (BCT) tarafından yönetiliyor. BCT, 8 kardeş şirket ve yaklaşık 400 çalışanı ile 18 ülkede BASF'i temsil ediyor.



BASF’in Türkiye’de, ana temsilcisi BASF Türk Kimya’nın yanı sıra BASF Yapı Kimyasalları, BASFCoatings, Elastogran ve Meges Relius gibi önemli iştirakleri bulunuyor.



BASF Türk, faaliyetlerini kimyasallar, plastikler, tekstil ve deri kimyasalları, dispersiyon ve pigmentler, özgün kimyasallar, özel kimyasallar ve tarım ürünlerinden oluşan yedi alanda sürdürüyor. BASF ürünleri elektrik, elektronik, otomotiv, inşaat, deri, tekstil ve deterjan endüstrilerinde; eczacılık, kozmetik, gıda, hayvan yemleri ve tarım sektörlerinde kullanılıyor.

