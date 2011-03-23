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Dünya

EN BÜYÜK KATKI TÜRKİYE'DEN BRÜKSEL (A.A)

23 Mart 2011 17:08

-EN BÜYÜK KATKI TÜRKİYE'DEN BRÜKSEL (A.A) - 23.03.2011 - NATO'nun silah ambargosunu uygulamak için Libya açıklarındaki deniz misyonuna en büyük katkıyı Türkiye sağlayacak. NATO askeri kanat sözcüleri, şu ana dek toplam 16 savaş gemisi ve denizaltının katılımının bildirildiği misyonda Türkiye'den 4 firkateyn, 1 denizaltı ve 1 yedek geminin bulunacağını açıkladı. Buna göre misyonun komuta ve kontrol gemisini İtalya sağlayacak. Türkiye dahil 10 firkateyn bulunacak misyona Kanada, İspanya, İngiltere, Yunanistan, İtalya ve ABD birer firkateyn verecek. Misyondaki 3 denizaltı ise Türkiye ile İspanya ve İtalya tarafından sağlanacak. Ayrıca Türkiye ile İtalya birer yedek gemi tahsis edecek. NATO sözcüsü Oana Lungescu ise Libya'da uçuşa yasak bölge uygulamasında NATO'nun rolü konusunda üye ülkeler arasında müzakerelerin "müspet bir ruhla" sürdüğünü belirtti. Lungescu, "BM Güvenlik Konseyi'nin 1973 sayılı kararını uygulamak konusunda (NATO askeri kanadı tarafından hazırlanan) planları eyleme geçirmek için tüm müttefiklerle danışmalar sürüyor. Planın hayata geçirilmesi için 28 üyenin oy birliği gerekiyor" dedi.

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